استئناف التدريبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

أكد الدكتور أشرف صبحى على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والخاصة باستئناف أنشطة المشروع وبرامجه التدريبية وما يتضمنه أيضا من تطهير وتعقيم كافة الادوات المستخدمة والملابس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، للحفاظ على صحة وسلامة كافة لاعبي المشروع في مختلف الألعاب.







كما وجه وزير الرياضة بضرورة توفير التجهيزات الرياضية اللازمة والتعاقدات اللوجستية الخاصة بكافة اللعبات المدرجة بالمشروع، مشيرًا إلى ضرورة تضمين البرامج الخاصة بتدريب الناشئين واللاعبين برامج للتوعية فى شتى المجالات، ومنها تعليم اللغات الأجنبية ، والتثقيف الفكرى والثقافى إضافة إلى برامج تعميق روح الولاء والانتماء لوطنهم من خلال منظومة متكاملة تتولى رعاية الجانب التربوى والأخلاقى لدى الناشئين والموهوبين فى مختلف اللعبات.





وأضاف صبحي بأن الوزارة حريصة علي استئناف النشاط مع الحفاظ الكامل علي صحة اللاعبين والمدربين والاداريين وعودة الحياة لطبيعتها تهميدًا للاشتراك في البطولات المختلفة.