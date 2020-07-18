أخبار الرياضة.. نائب رئيس الأهلي ينفي التواصل مع مرتضى منصور.. واتحاد الكرة يتراجع عن قرارات حاسمة قبل عودة الدوري

كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن موافقة الجهات الأمنية على مواعيد جدول الدورى الممتاز والملاعب المستضيفة للمباريات.

كشف المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسل خطابا رسميا الى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، طالبها خلاله بضرورة عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة في نهاية شهر يوليو الجاري، مع توصية بإقامة الجمعية عن طريق الفيديو كونفرنس في حالة استحالة إقامتها داخل مقر الاتحاد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.



