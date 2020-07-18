أخبار الرياضة.. نائب رئيس الأهلي ينفي التواصل مع مرتضى منصور.. واتحاد الكرة يتراجع عن قرارات حاسمة قبل عودة الدوري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والتي جاءت كالتالي :
نفي العامري فاروق نائب رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي تواصله مع مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك خلال الفترة الماضية وذلك بعد تصريح رئيس نادي الزمالك بوجود خط تواصل دائم معه .
تقدم نهاد حجاج، المستشار القانوني السابق للنادي الإسماعيلي، بشكوى لرئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات MBC مصر، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الإعلامي مهيب عبدالهادي بشأن تصريحاته عن انتقال باهر المحمدي لاعب النادي الإسماعيلي لصفوف النادي الأهلي.
تراجع اتحاد الكرة عن اثنين من القرارات الحاسمة التى تم إرسالها ضمن الشروط الخاصة بتنظيم بطولة الدورى الممتاز وأخطر الأندية بها منذ بداية الموسم الجاري.
كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة عن آخر المستجدات بشأن موافقة الجهات الأمنية على مواعيد جدول الدورى الممتاز والملاعب المستضيفة للمباريات.
كشف المهندس أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسل خطابا رسميا الى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، طالبها خلاله بضرورة عقد الجمعية العمومية لمناقشة اللائحة في نهاية شهر يوليو الجاري، مع توصية بإقامة الجمعية عن طريق الفيديو كونفرنس في حالة استحالة إقامتها داخل مقر الاتحاد بسبب ظروف فيروس كورونا المستجد.
أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده مع فابيان لوزي، جوهرة فريق رايو فاليكانو، لمدة 3 مواسم.
أعرب زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد عن أمنيته في تتويج كريم بنزيما نجم الفريق، بلقب هداف الدوري الإسباني هذا الموسم.