أهم الأخبار.. بالأسماء| حركة تنقلات الداخلية لعام 2020 ..ومصر ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار والموضوعات المهمة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





مصر ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي

أبدى أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم ١٨ يوليو الجاري، اندهاشه من تصريحات بعض المسؤولين الأتراك عن مدى شرعية مطالبة جهات ليبية منتخبة ومجتمعية بدعم مصري في مواجهة إرهاب وتطرف يتم جلبه إلى ليبيا من سوريا بعد أن تم نشره في سوريا عبر الحدود التركية السورية، وفي أرجاء مختلفة في المنطقة العربية..للمزيد اضغط هنا









بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

أعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة التنقلات السنوية لعام 2020.. للمزيد اضغط هنا









لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

قال سفير اليونان لدى القاهرة، نيكوس جاريليديس، إن أثينا ومصر على وشك التوقيع على اتفاق بشأن الحدود البحرية، وفقا لما نقلته صحيفة "اكثميريني"، اليونانية.. للمزيد اضغط هنا









تفاصيل الزيادة المتوقعة على ضريبة الدمغة على عملاء الفواتير والكارت

علم صدى البلد ان شركات المحمول سوف تبدا في تطبيق الزيادة على ضريبة الدمغة على عملاء الفواتير و الكارت المدفوع مقدما إلى 67 قرشا شهريا بدلا من 51 قرشا.. للمزيد اضغط هنا









رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

نشررت وكالة "رويترز" للأنباء اليوم السبت أن مصر سجلت انخفاضا ملحوظا فى الإصابات بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية..للمزيد اضغط هنا









فيديوجراف.. لقاح جديد يحقق نتائج واعدة لعلاج كورونا

تواصل عدة دول إجراء أبحاث على لقاحات لمقاومة فيروس كورونا أبرزها في جامعة أكسفورد البريطانية التي عملت بشكل مكثف منذ بدء الأزمة على دراسات.. للمزيد اضغط هنا









عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

عثر أهالي قرية كفر الحصر التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية علي الأستاذ محمد محمد السيد بعد دفنه بشهور في مقابر كفر الحصر وسط حالة من الذهول من أهالي القرية.. للمزيد اضغط هنا



