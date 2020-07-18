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ثقافة

280 مشاركة من حول العالم يعرضون قصص ومقتنيات زمن كورونا بمركز الملك عبد العزيز الثقافى

السبت 18/يوليه/2020 - 04:27 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مـيـس رضـا
استقبل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، خلال معرضه الافتراضي"كوفيد-19"، أكثر من 280 مشاركة يمثلون مختلف دول العالم، منها ألمانيا، والهند، والإمارات، والكويت وغيرهم، ويرمي المعرض الذي لا يزال مستمرًا، إلى مشاركة الجمهور بالمقتنيات الخاصّة التي كانت ذات أهمية كبيرة لديهم خلال الجائحة.


ويستعرض المعرض الافتراضي، باقة من ردود الأفعال على الجائحة وانعكاساتها على الجمهور من مختلف أرجاء العالم، عبر مشاركات للمُقتنيات والقصص التي تحملها، فيما سيتناول لزخم الأفكار والذكريات والتأملات التي راودتهم في زمن الجائحة، والأثرً العميق الذي خلّدته هذه الظروف الاستثنائية في حياة الملايين من الناس حول العالم، يعقبه عرض القطع المختارة من مجمل ما قدمه الجمهور على الإنترنت في معرض افتراضي الشهر المقبل، يلي ذلك افتتاح معرض في إثراء يستعرض مشاركاتهم العام المقبل.


ويسلّط المعرض الضوء على المقتنيات الخاصّة، التي كانت ذات أهمية كبيرة للجمهور خلال الجائحة، سواء أكانت أعمالًا فنية مصنوعة حديثًا أو صورًا شخصيّة، أو أدوات خاصّة تُستخدم يوميًا مثل القلم الذي خُطّت به الذكريات، أو صورة محببة لأشخاص أعزاء، أو مذكرة، أو أداة موسيقية، أو كتاب، أو ملحوظة مدونة من أحد أفراد العائلة وغيرها، مما تجود به ذاكرة الجمهور الزمانية والمكانية.


يذكر أن المركز أطلق الصفحة التفاعلية "مذكرات كوفيد 19" على الموقع الإلكتروني الشهر الماضي، والتي أتاحت للجميع مشاركة يومياتهم ومذكراتهم أثناء العُزلة المنزلية، بهدف صنع تاريخ يستطيع الجمهور قراءته في الغد القريب؛ لتكون مرجعًا لكلّ مهتم وباحث وصانع قرار يقرأ بين أسطرها أثر هذه الجائحة على الأفراد والمجتمعات.


وكان مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) قد أعلن الأربعاء الماضي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في برنامج دعوة عامة للفنانين الناشئين في دورته الثانية، الذي يتيح المجال للفنانين السعوديين والمقيمين المهتمين بممارسة الأعمال الفنية المشاركة فيه.


وسيحظى عشرة فنانين مُختارين بفرصة استثنائية للانخراط في برنامج تدريبيّ افتراضي لمدة خمسة أيام بقيادة خبراء في المجال الفنّي، وبمشاركة الفائز في نسخة البرنامج لعام 2019م الفنان "عزيز جمال"، كما ستتاح للفنان الفائز فرصة إنتاج عملٍ فني جديد ليُعرض في معرض الفن المعاصر القادم في مركز "إثراء" مع عددٍ من الفنانيين المحليين والعالميين، كما سيتضمن البرنامج الافتراضي مناقشات حول حالة الفن المعاصر في المملكة العربية السعودية وحول العالم، وأفضل الممارسات المهنية.


وتتضمن شروط التقديم بالبرنامج -الذي يُغلق باب التسجيل فيه يوم الاثنين 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020م-أن يكون المتقدمون سعوديين أو مقيمين في المملكة لمدةٍ لا تقل عن 10 سنوات، وأن تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، كما يمكن للمتقدمين أن يكونوا بمفردهم أو ضمن مجموعة، ويمكن للفنانين التسجيل من خلال موقع إثراء الإلكتروني، وسيُعلن عن الفائزين في شهر ديسمبر القادم.

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