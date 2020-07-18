بينهم سيدة.. 29 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم للترشح لمجلس الشيوخ بالمنيا

تقدم 29 مرشحًا محتملاً لانتخابات مجلس الشيوخ في المنيا، بأوراق ترشحهم أمام اللجنة القضائية المشرفة علي الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية.





تتضمن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار أشرف عقيل، وعضوية المستشارين: أسامة سيد صديق، أحمد سمير حسن أبوالليل، سيف النصر فتحي حسن، محمد مصطفي عبد الخالق، قد أغلقت باب تلقي أوراق المرشحين في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم السبت، وبلغ عددهم 29 بينهم سيدة واحدة.





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وعلي جانب آخر، أعلن مسئول بمديرية الصحة، إن 32 أجروا الكشف الطبي، تمهيدا لخوض الانتخابات المقررة بالداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل بينهم سيدتان هما: أسماء صابر علي، المقرر أن تخوض الانتخابات على مقاعد الفردي "مستقل"، والدكتورة رشا أحمد مهدي، المقرر أن تخوض الانتخابات بنظام القائمة عن حزب مستقبل وطن.





وتضم محافظة المنيا نحو 6 مليون مواطن بينهم أكثر من 2 مليون مسجلين بجداولها الانتخابية، وطبقا لقانون مجلس الشيوخ فإن نصيبها من مقاعده بنظام الفردي 5 مقاعد، إضافة إلي 5 مقاعد، بنظام القائمة.



