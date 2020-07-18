قبل غلق باب الترشح بدقائق.. مساعد مدير أمن البحيرة الأسبق يقدم أوراقه لانتخابات الشيوخ بـ كفر الشيخ

شهدت لجنة تلقي طلبات مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار سعد السعدني، رئيس محكمة كفر الشيخ الابتدائية، في الدقائق الأخيرة، قبل إغلاق الباب، تقدم اللواء دكتور عبد العزيز قطاطو، مساعد مدير أمن البحيرة الأسبق، وأستاذ مساعد القانون الدستوري، بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس الشيوخ.





وقدّم اللواء الدكتور عبد العزيز، قطاطو، أوراق ترشحه عن حزب حماة الوطن "المقعد الفردي"، وحصل على رمز التاج، وجاء ترتيبه 22 في كشوف المرشحين.





كان اليوم الأخير شهد تقديم أوراق ترشح 4 مرشحين هم، محمد فاروق عبد القادر يوسف سعدة، وحصل على رمز غصن الزيتون، وفتحية عبد المنعم دشاش، وحصلت على رمز الفنجان، وعمرو فوزي عبد الحميد داود، وحصل على رمز الأتوبيس، وعبد العزيز قطاطو، وحصل على رمز التاج.





جدير بالذكر أن إجمالي عدد المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة كفر الشيخ، الذين تقدموا بأوراقهم، 22 مرشحًا، يتنافسون على 3 مقاعد برلمانية.