أخبار العلوم والتكنولوجيا.. تحذير لمستخدمي واتساب: هذا الخطأ يسمح للهاكرز بالوصول إلى رسائلك.. هاتف شاومي Mi 10 Lite 5G بتقنية الجيل الخامس الأرخص سعرا

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، وجاءت كالآتي:
أصبح خطر الهجمات الإلكترونية على المستخدمين حول العالم لا يقل خطرا من أى جريمة أخرى، وتتنوع الهجمات الإلكترونية ما بين سرقة بيانات المستخدمين، واختراق خصوصيتهم، وما بين سرقة أموالهم البنكية، ويعد العام الحالى 2020 أكثر الأعوام التى شهدت أخطر هجمات إلكترونية.
يملك تطبيق التراسل الفوري واتساب WhatsApp الملايين من المستخدمين على المنصة، وتعتبر الهند من أكبر الأسواق استخداما له، حيث يتبادل المستخدمون كل يوم الملايين من معلومات من خلال الرسائل على النظام الأساسي للخدمة، ويمكن أن يسمح خطأ صغير بوصول الهاكرز إلى بياناتك ومحادثاتك على واتساب.
تعمل شركة شاومي Xiaomi، في العديد من أنحاء العالم، وتدخل الشركة الصينية الآن أحد الأسواق الجيل الخامس 5G الأكثر تطورًا وهي كوريا الجنوبية، حيث سيكون هاتفها الرائد Mi 10 Lite 5G هو أول هاتف ذكي يقدم تقنية الـ 5G للشركة في الأسوق الكورية، وبأسعار تنافسية، مما يقلل فرص الشركات الرئيسية التي تقدم هواتف 5G في المنطقة، مثل سامسونج Samsung وإل جي LG.
أشارت بعض التسريبات السابقة حول هاتف سامسونج القادم Galaxy M31s، والذي يأتي ضمن فئة الهواتف المتوسطة الفئة، إلى أنه من المقرر الإعلان عن الهاتف رسميا في الهند قبل نهاية الشهر الجاري، وسيكون متاح للبيع في شهر أغسطس القادم.
انضمت شركة جوجل Google الأمريكية، للاحتفال باليوم العالمي للإيموجي emoji، حيث حصل تطبيق لوحة المفاتيح الخاص بالشركة Gboard، على شريط اختصار جديد مخصص للرموز التعبيرية فقط.
قد تضطر شركة التجسس الإسرائيلية، التي استخدمت برامجها الضارة لاستهداف الصحفيين في الهند خلال العام الماضي، إلى الكشف عن معلومات حول عملائها وممارساتها الحكومية، حيث أصدرت محكمة بولاية كاليفورنيا حكما يقضي باستئناف دعوى قضائية أقامتها شركة واتساب WhatsApp ضد مجموعة NSO الإسرائيلية.
إذا بدأت بطارية هاتفك الذي يعمل بنظام أاندرويد Android، في النفاذ بصورة سريعة فأنت لست بحاجة إلى استبدالها، ولكنك تحتاج إلى معرفة أين تذهب طاقة البطارية بالتحديد، حيث من الممكن أن تكون بعض التطبيقات التي تعتمد في طريقة عملها على الاتصال بالإنترنت هي التي تستنزف بطاريتك.
رُصدت صور لهاتف جديد من شركة هواوي، ضمن قائمة هيئة الاتصالات الصينية TENAA، ويحمل الإصدار الجديد رمز TNN-AN00، والذي يعتقد أنه سيكون هاتف Enjoy 20s، حيث كشفت القائمة عن مواصفاته الكاملة إلى جانب بعض صور.
قدمت شركة شاومي XIAOMI، ميزة الشحن المباشر في سوار Redmi Band الذكي، في شهر أبريل الماضي، والذي يحتوي على منفذ USB-A، واليوم تعلن الشركة الصينية، عن إصدارا جديدا يطلق عليه اسم Mi Band 4C.