أخبار التعليم..بعد نقل مكتب التنسيق من القاهرة لـ عين شمس ..التعليم العالي: هناك محاولات لإشعال الفتنة بين الجامعتين.. التعليم تنفي تسريب امتحانات الغد لطلاب الثانوية العامة

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.
وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم :
بعد نقل مكتب التنسيق من القاهرة لـ عين شمس.. التعليم العالي: هناك محاولات لإشعال الفتنة بين الجامعتين
لمتابعة الإجراءات الوقائية.. نائب رئيس جامعة بنها يتفقد لجان الامتحانات بكليتي الحاسبات والتربية الرياضية.. صور
أخبار تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. 236 يحصدون الدرجات النهائية في الرياضيات التطبيقية.. ونسبة النجاح 87%