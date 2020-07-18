AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أخبار التعليم..بعد نقل مكتب التنسيق من القاهرة لـ عين شمس ..التعليم العالي: هناك محاولات لإشعال الفتنة بين الجامعتين.. التعليم تنفي تسريب امتحانات الغد لطلاب الثانوية العامة

السبت 18/يوليه/2020 - 04:24 م
اخبار التعليم
اخبار التعليم
Advertisements
قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.

وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم :














Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار التعليم.. عبد الغفار: ١ يوليو بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بالجامعات الخاصة والأهلية.. شاومينج: امتحان الإنجليزي هينزل 10 مساء.. والوزارة ترد: ده كداب وماعندناش امتحانات بتتسرب

لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على آليات إجراء الامتحانات وتحديد موعدها

التعليم تنفي تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة.. وتحذر من الانسياق وراء صفحات الغش

وسط إجراءات احترازية.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدرسة قصر الدوبارة لأداء امتحاني التاريخ والفيزياء ..فيديووصور

أخبار التعليم.. 486 طالبا يحصدون الدرجات النهائية في عينة الفيزياء ونسبة النجاح 79.4%.. وإصابة 10 طالبات بإغماء في الامتحانات بسوهاج

أخبار التعليم.. استخراج سكين كاملة من جمجمة مريض بقصر العيني.. و75 طالبا يحصدون الدرجات النهائية في عينة تاريخ الثانوية العامة.. حاسبات حلوان تعلن شروط برنامج هندسة البرمجيات

ترشيحاتنا

مذيعة أثارت ضجة تكشف سبب سقوط أسنانها على الهواء.. فيديو

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

أخبار السوشيال ميديا.. محمد رمضان يحتفى بظهوره على أكبر شاشة فى تايم سكوير.. غادة عبد الرازق تشارك جمهورها بصورة

حركة تنقلات الداخلية 2020.. خالد شلبي لأمن المنافذ والجمسي للحراسات ومحي الدين للإعلام والعلاقات

بسبب تصريحاته بانتقال المحمدي للأهلي.. غضب في الشارع الإسماعيلاوي على مهيب عبد الهادي

ضربتان في أسبوع.. كيف أوجعت الجيزة كبار التجار والمقاولين أصحاب البناء المخالف؟

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

مصر ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي

رويترز: مصر تسجل انخفاضا ملحوظا في إصابات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تعجل شفاءك من حصوات الكلى.. وصور تكشف جمال ياسمين عبد العزيز