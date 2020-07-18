أخبار التعليم..بعد نقل مكتب التنسيق من القاهرة لـ عين شمس ..التعليم العالي: هناك محاولات لإشعال الفتنة بين الجامعتين.. التعليم تنفي تسريب امتحانات الغد لطلاب الثانوية العامة

نشر "صدى البلد" اليوم، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.





وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم :