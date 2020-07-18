السويس والإسكندرية والعباسية.. مصدر يكشف ملاعب المصري وأسوان وطنطا فى الدورى

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن الملاعب التى تم ارسالها الى الجهات الأمنية لاستضافة مباريات النادى المصري وأسوان وطنطا بعد عودة الدورى الممتاز.





كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قررت تقديم مباريات الدورى الممتاز ليقام يوم ٦ بدلا من ٨ اغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.





وقال المصدر ذاته إن إدارة المسابقات قامت بارسال ملعب النادى المصري الى الجهات الأمنية لاستضافة مبارياته فى السويس.





وأضاف:" بالنسبة لنادى طنطا تم ارسال اقامة لقاءاته فى الدورى الممتاز فى ملاعب مدينة الإسكندرية، لافتا إلى أن نادي أسوان تم ارسال ملعب إتحاد الشرطة فى العباسية لإقامة مبارياته عليه".





ولفت إلى أن إدارة المسابقات فى الجبلاية قيد انتظار موافقة الجهات الأمنية على الملاعب المقرر أن تستضيف مباريات الدورى الممتاز بما فيها لقاءات أندية النادى المصري وأسوان وطنطا.





يذكر ان اتحاد الكرة تراجع عن اثنين من القرارات الحاسمة التى تم ارسالها ضمن الشروط الخاصة ببطولة الدورى الممتاز واخطار الأندية بها منذ بداية الموسم الجاري وشملت تقليص عدد اللاعبين الأجانب فى صفوف مختلف أندية الدورى المحلي إلي 3 فقط بدءا من الموسم القادم.





واستجاب مسؤلى الجبلاية لمطالب الأندية بالبقاء على اعداد اجانب الدورى المتعاقد معهم فى الوقت الراهن وعدم تقليص العدد نظرا للظروف التى تمر بها البلاد واعتباره موسم استثنائى فى ظل أزمة فيروس كورونا.



