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رياضة

وزير الشباب يتفقد الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر ومركز شباب الجزيرة 2

السبت 18/يوليه/2020 - 05:00 م
جولة أشرف صبحي وزير
جولة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجولة تفقدية بالصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر ومركز شباب الجزيرة فرع أكتوبر في إطار جولاته التفقدية التي يقوم بها للمنشآت الشبابية والرياضية.

وتابع صبحي سير العملية الانشائية بالصالة المغطاة وتجهيزها لتكون ضمن الصالات التي ستستضيف بطولة كاس العالم لكرة اليد ٢٠٢١ التي تستضيفها مصر، كما تفقد منطقة كبار الزوار والمركز الإجتماعي بالإضافة إلى صالة التدريب والجيم وقاعة المؤتمرات.

ثم توجه إلى الفرع الجديد لمركز شباب الجزيرة بالسادس من أكتوبر، حيث تفقد الأعمال الإنشائية بالمركز من ملاعب الاسكواش وغرف خلع الملابس الخاصة به، حمام السباحة، صالة الجيم والملعب القانوني والمدرجات الخاصة به، بالإضافة إلى المبني الاجتماعي ومنطقة لعب الأطفال.

أكد صبحي أنه يتابع بنفسه عمليات الإنشاء والتطوير لجميع المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية والعمل على رفع كفاءتها لتقديم افضل الخدمات لمرتاديها، مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة للحماية من فيروس كورونا المستجد.
وزير الشباب يتفقد الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر ومركز شباب الجزيرة 2
وزير الشباب يتفقد الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر ومركز شباب الجزيرة 2
وزير الشباب يتفقد الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر ومركز شباب الجزيرة 2
وزير الشباب يتفقد الصالة المغطاة بالسادس من أكتوبر ومركز شباب الجزيرة 2
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