استعدادا للمباريات الرسمية.. الزمالك يخضع للمسحة الرابعة الثلاثاء المقبل





كان الفريق خضع لمسحتين في القاهرة قبل السفر للمعسكر وأثبتت المسحة الأولى إصابة مصطفى فتحي وكريم بامبو قبل تماثلهما للشفاء.





وخضع الفريق لمسحة ثالثة في معسكر الفريق المقام في برج العرب بالإسكندرية وجاءت النتائج سلبية لجميع اللاعبين.





ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأبيض وديا غدا مع سموحة ببرج العرب على أن يلتقي يوم الأربعاء مع الطلائع والخميس مع بيراميدز استعدادا لاستئناف مباريات الفريق الرسمية.

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع الفريق لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، ويخضع الفريق الابيض للمسحه يوم الثلاثاء المقبل في إطار معسكر الفريق الحالي ببرج العرب بالإسكندرية.