رئيس الوطنية للانتخابات : التزام جميع وسائل الإعلام خلال تغطية العملية الانتخابية بما يضمن الشفافية

أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن رسالة الإعلام نشر الحقيقة في كل زمان ومكان لبناء رأي عام واع ومثقف، داعيا وسائل الإعلام لتبني المصداقية والمهنية وعدم الترويج للشائعات، وكذلك عدم تجهيل المصدر.





جاء ذلك خلال كلمته اليوم السبت في افتتاح برنامج ورشة عمل عن التغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ.





وشدد لاشين إبراهيم، على أهمية الإعلام في الانتخابات لتعزيز الممارسة الديموقراطية، بوصفها ضمن ضمانات حرية الصحافة والإعلام التي كفلها الدستور، موضحا أن الإعلام أحد وسائل الدعاية الانتخابية.





واستعرض رئيس الوطنية للانتخابات، ضوابط وسائل الإعلام، لاسيما انتخابات مجلس الشيوخ، في ضوء مبدأ اتاحة المعلومات، مؤكدا ضرورة التزام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والدولية، بالقوانين، وخاصة قوانين الانتخابات ومدونات السلوك المهني؛ فيما يتعلق بالتغطية الإعلامية للانتخابات ونشر استطلاعات الرأي.





وطالب لاشين إبراهيم، وسائل الإعلام بعدم خلط الرأي بالخبر، والخبر بالإعلان، وسرعة المبادرة لتصحيح أي معلومات غير دقيقة، وضمان تكافؤ الفرص بين كافة المرشحين، مؤكدا ضرورة عدم سؤال الناخب عمن انتخب، أو استطلاع الرأي أمام اللجان، وكذلك نشر نتائج استطلاعات رأي خلال الخمسة أيام السابقة على الانتخابات وحتى إعلان النتائج النهائية.





وحول الإجراءات الاحترازية، أكد رئيس الوطنية للانتخابات، أنه سيتم تطهير لجان الاقتراع قبل بدء عملية الانتخابات، وخلال ساعة الراحة، وعقب ختام يوم التصويت، مشيرا إلى فرض التزام ارتداء الكمامات على كافة أطراف عملية الانتخابات، وتخصيص موظف لضمان التباعد الاجتماعي في الطوابير، وكذا موظف للتعرف على هوية الناخبين باللجنة، وموظفة بلجان السيدات.





من جانبه، أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن ماسبيرو هي قلب الإعلام المصري النابض وهو الزراع الطولى للإعلام المصري، متمنيا أن يعود لمكانته السابقة.





وقال جبر، إن الهدف المرجو هو تقديم خدمة للإعلاميين والصحفيين للحصول على المعلومات، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات وفرت كافة السبل لتوفير المعلومات الخاصة بالانتخابات.





ومن جهته، قال حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه سيتم تسخير كافة إمكانيات ماسبيرو لتعطية انتخابات مجلس الشيوخ وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين .





ومن جانبه، قال عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدولة بصدد أن تشهد انتخابات مجلس الشيوخ والتي تهدف في الأساس لدعم واستقرار الحياه السياسية وإتاحة الفرصة للأحزاب على الساحة السياسية وإعلاء مبادئ العدالة الاجتماعية.



