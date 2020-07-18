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محافظات

رفع 450 طن قمامة ومخلفات فى حملة مكبرة بالمنصورة

السبت 18/يوليه/2020 - 05:09 م
رفع 450 طن قمامة
رفع 450 طن قمامة ومخلفات فى حملة مكبرة بالمنصورة
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  انه تم اليوم السبت  تنفيذ الحملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق حى غرب المنصورة حيث تم رفع 450 طن قمامة ومخلفات هدم ومبانى بنطاق الوحده المحلية لحى  غرب المنصورة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتوجيهات السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بشأن ملف القمامة وتحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وأوضح المحافظ بأنه قد كلف رؤساء الاحياء بالمنصورة والوحدات المحلية فى كل من مراكز دكرنس ومنيه النصر ونبروه وطلخا ومركز المنصورة للتنسيق والتعاون فى تنفيذ اعمال هذه الحملة اليوم ومشاركتها بالمعدات وفرق العمال لديهم.

واشار إلى أن خطة المحافظة فى المرحلة الحالية تتضمن مشاركه الجميع معا والعمل بروح الفريق الواحد من اجل سرعة الانجاز وتحقيقا لرضا المواطنين مؤكدا على استمرار أعمال الحملات المكبرة بكافة المراكز والمدن والاحياء، لانهاء رفع كافة تراكمات القمامة ومخلفات الهدم والبناء على مستوى المحافظة.

واضاف أن ذلك يأتى فى اطار الخطة المتكاملة التى تم إعدادها بهدف تحسين مستوى خدمات النظافة المقدمة للمواطنين وذلك بهدف توفير بيئة نظيفه وآمنة لمواطنى الدقهلية.
رفع 450 طن قمامة ومخلفات فى حملة مكبرة بالمنصورة
رفع 450 طن قمامة ومخلفات فى حملة مكبرة بالمنصورة
رفع 450 طن قمامة ومخلفات فى حملة مكبرة بالمنصورة
رفع 450 طن قمامة ومخلفات فى حملة مكبرة بالمنصورة
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