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فن

في لحظة غرام .. عاصي الحلاني بإطلالة رومانسية مع زوجته

السبت 18/يوليه/2020 - 04:52 م
عاصي وزوجته
عاصي وزوجته
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محمد بدران

نشرت كوليت بولس زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت كوليت بولس بصحبة زوجها الفنان عاصي الحلاني بإطلالة رومانسية، فى لحظة غرام نالت إعجاب متابعيها.

يشار إلى أن عاصي الحلاني، أحيا حفل رأس السنة لعام 2020، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،  وقدم خلاله باقة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور منها "خليك بقلبي"،"احب الليل"،"صوت الحدي"،"جن جنوني"،"بحبك وبغار"،"حبيب القلب"،"الهوارة"..وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".


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#soon 🥰

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