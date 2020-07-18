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منوعات

إعلامي بدرجة متحرش.. مذيع سابق بالـ"BBC" متهم بالاعتداء على الأطفال

السبت 18/يوليه/2020 - 06:06 م
صدى البلد
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اعترف مذيع سابق في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تحول إلى واعظ إنجيلي بارتكاب 40 جريمة جنسية، عدد منها ضد أطفال، عبر 30 عامًا.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر بنيامين ديفيد توماس من مقاطعة ويلز، في المحكمة يوم الجمعة أمام القاضي نيكلاس باري، ليعترف بجرائم تحرشه التي شملت الأطفال.



واعترف مقدم البرامج بهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي السابق بعشر تهم للنشاط الجنسي مع طفل، وثمانية اعتداءات جنسية ، وأربع محاولات لارتكاب اعتداء جنسي.



كما اعترف توماس ، الذي كان سابقًا واعظًا محترمًا في كنيسة عائلة كريسيث في جويند، أيضًا بأنه مذنب في تسعة اعتداءات غير لائقة، وسبعة تهم كمتلصص علاوة على تسجيله مقاطع فيديو غير لائقة للأطفال.



وأوضحت الصحيفة، أن بعض هذه الجرائم تعود إلى عام 1990 ، لكن أحدث الجرائم وقعت في نهاية العام الماضي.



وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم أفرج عنه بكفالة حتى مثوله التالي في محكمة مولد كراون في 18 أغسطس.

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