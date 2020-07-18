نزيف الأسفلت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 بغيبوبة تامة في تصادم سيارتين بأسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بغيبوبة تامة في حادث تصادم سيارة أجرة وأخرى نقل بطريق أسيوط الجديدة / الفتح بأسيوط .





تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين أجرى ونقل أمام مدخل قرية نجع رويشد بطريق أسيوط الجديدة / الفتح ووقوع وفيات ومصابين .





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على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز وبالمعاينة والفحص تبين تصادم السيارة رقم " 7593 ي ط أ " أجرة والسيارة رقم " 3536 ج ب ر نقل ، وذلك بعد كمين عرب العوامر أسيوط الجديدة أمام مدخل قرية نجع رويشد.





أسفر الحادث عن وفاة كل من " هدير .ن .س " 29 سنة مقيمة الجيزة، و ايمن .ح . ع " 36 سنة مقيم القاهرة ، و " محمود .م .م " 36 سنة مقيم القاهرة ، و " عيد .م .أ " 64 سنة مقيم القاهرة.





وأصيب كل من " عادل .م .ع " 52 سنة مقيم ساحل سليم العونة " غيبوبة تامة " ، و كريم .خ .ف " 35 سنة " غيبوبة تامة " مقيم القاهرة ، و " محمد .س .ج " 35 سنة ، غيبوبة تامة ، الوادي الجديد تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي وتحويل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.