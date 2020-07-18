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حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 بغيبوبة تامة في تصادم سيارتين بأسيوط

السبت 18/يوليه/2020 - 05:59 م
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث
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إيهاب عمر
لقي 4   أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين بغيبوبة تامة في حادث تصادم سيارة أجرة وأخرى نقل بطريق أسيوط الجديدة / الفتح  بأسيوط .

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين أجرى ونقل أمام مدخل قرية نجع رويشد بطريق أسيوط الجديدة / الفتح ووقوع وفيات ومصابين .

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على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وضباط مباحث المركز وبالمعاينة والفحص تبين  تصادم السيارة رقم " 7593 ي ط أ  " أجرة والسيارة رقم " 3536 ج ب ر  نقل ، وذلك بعد كمين عرب العوامر أسيوط الجديدة أمام مدخل قرية نجع رويشد.

أسفر الحادث عن وفاة كل من " هدير .ن .س " 29 سنة مقيمة الجيزة، و ايمن .ح . ع "  36 سنة مقيم القاهرة  ، و " محمود .م .م " 36 سنة  مقيم القاهرة  ، و " عيد .م .أ " 64 سنة مقيم القاهرة.  

وأصيب كل من " عادل .م .ع "  52 سنة مقيم ساحل سليم العونة " غيبوبة تامة " ، و كريم .خ .ف " 35 سنة " غيبوبة تامة   " مقيم  القاهرة ، و " محمد .س .ج " 35 سنة ، غيبوبة تامة  ، الوادي الجديد  تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى أبنوب المركزي وتحويل المصابين  إلى مستشفى أسيوط الجامعي.
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