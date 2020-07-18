نائبة تناشد البرلمان بسرعة التصويت على مشروع قانون النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين

طالبت النائبة جواهر الشربينى عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بسرعة مناقشة مشروع قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين والذى تقدمت به للبرلمان بحيث يتم عرضه على الجلسة العامة للبرلمان للتصويت عليه قبل فض دور الإنعقاد الحالى.

وأشارت الشربينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة قدمت مشروع قانون مماثل وتم التوافق بين مشروع القانون الذى تقدمت به ومشروع قانون الحكومة بعد انتهاء لجنة الزراعة بالبرلمان من مناقشته والموافقة عليه.

وأكدت عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، أن أهمية مشروع قانون إنشاء النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين تتمثل فى توفير تأمين صحى ومعاش للفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وكل ما يطلبه الفلاح لزيادة إنتاج الأراضى الزراعية لتوفير المحاصيل الإستراتيجية.

وأوضحت أن توفير المحاصيل الإستراتيجية للفلاح يعتبر تطبيق للمادة 29 من الدستور والتى تنص على أنه تلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.