31 مرشحًا.. الحصيلة النهائية للمتقدمين لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنوفية

أغلقت لجنة تلقي طلبات التقدم لانتخابات مجلس الشيوخ ب محافظة المنوفية أبوابها في تمام الساعة الثالثة من ظهر اليوم وهو آخر أيام تلقي طلبات الترشح لتبلغ الحصيلة النهائية للمرشحين 31 مرشحًا علي 8 مقاعد بالمحافظة.





وبدأت فترة التقديم للانتخابات منذ يوم السبت الماضي من تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا ما عدا اليوم السبت كانت فترة التقديم من التاسعة صباحا حتي الثالثة والنصف عصرا .





والجدير بالذكر أن عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم للانتخابات بمحافظة المنوفية 31 مرشحا وجميعهم قاموا بإجراء الكشف الطبي بالمجالس الطبية بالمنوفية.





وجرت إجراءات التقديم للانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.