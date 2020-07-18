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حوادث

الإنقاذ النهري بالأقصر يبحث عن جثمان طالبة غرقت بنهر النيل

السبت 18/يوليه/2020 - 05:56 م
صورة أرشيفية - الانقاذ
صورة أرشيفية - الانقاذ النهرى
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شمس يونس
تبذل قوات الانقاذ النهرى بمحافظة الاقصر فى البحث عن جثمان طالبة بالثانوية العامة ، عقب مصرعها بعد انزلاقها بمياه نهر النيل .

وكان قد تلقى اللواء ايمن راضي مدير أمن الاقصر  اخطارا من مركز شرطة ارمنت يفيد بابلاغ الاهالى عن غرق الطالبة " م . ر " بالثانوية الصف الثالث الثانوي بمنطقة ارمنت الحيط وذلك اثر انزلاق قدميها فى مياةنهر النيل خلال تواجدها على شاطئ النهر .

وعلى الفور انتقلت الاجهزة الامنية وبرفقة مجموعة من فرق الانقاذ النهرى وشرطة المسطحات والبيئة لانتشال جثمان الطالبة من المياة .

واكد مصدر بالقرية أنه حتى الان جارى البحث عن جثمان الطالبة مرجحا بأن سرعة تيار المياة قد تكون السبب فى انتقل الجثمان من منطقة الى اخرى.

تحرر محضرا بذلك وجارى اخطار النيابة لتولى التحقيقات.
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