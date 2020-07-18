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فن

أخبار الفن .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ سناء شافع .. نقل ايشواريا راى إلى المستشفى .. صديق طليق روان بن حسين يكذبها

السبت 18/يوليه/2020 - 06:40 م
سناء شافع
سناء شافع
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي: 

كشف موقع دلى ميل عن نقل النجمة الهندية ايشواريا راى وابنتها الى المستشفى فى مومباى وذلك بعد تعرضهما الى الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

تشهد الحالة الصحية للفنان سناء شافع تطورات جديدة حيث اصبحت فى تحسن ملحوظ بعد دخوله المستشفى الخميس الماضى. 

نشرت الفنانة ناهد السباعى صورة مع شقيقها الراحل، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام"، موجهة له رسالة مؤثرة فى ذكرى ميلاده.

نشرت الفنانة نشوى مصطفى تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تكشف فيه عن رؤيتها أثناء نومها للفنان الراحل ممدوح وافى.

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان أبو الفتوح عمارة، الذى يعد أطيب كومبارس فى السينما، والذى لقب بأبو القمصان وقدم العديد من الأعمال الفنية التى لاقت إعجاب الجمهور.

تصدر الفنان أحمد العوضي، ترند جوجل بعد صورة قامت بالتقاطها له زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز من دون علمه.

فصل جديد في أزمة الفنانة روان بن حسين مع طليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف، وذلك بعد أن أعلنت طلاقها منه وإصابتها بمرض خطير في الرحم نتيجة تعدد علاقات زوجها السابق مع فتيات الليل، مما تسبب في نقل مرض لها.
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