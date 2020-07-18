AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مفتى الجمهورية يحدد أسباب انتشار التحرش: فن هابط وسوشيال ميديا.. ويوضح موقف الشرع من الإبلاغ عن المتحرشين

السبت 18/يوليه/2020 - 06:00 م
مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية
Advertisements
محمود ضاحي

المفتى: 

التحرش من الكبائر.. وأى تبرير له غير مقبول

المفتي يوجه نصيحته للشباب بالعودة لتقاليد الأسرة المصرية


قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن هناك حاجة إلى بناء ثقافة الأخلاق والقيم مع الردع بالقانون، من أجل مواجهة ظاهرة التحرش.



وأضاف المفتى، خلال لقائه على قناة صدى البلد، أن مكانة المرأة محفوظة تشريعًا وفي التشريع الإسلامي، وتم تكريمها في النصوص الشرعية.


وكشف مفتي الديار المصرية، أن مصر ومن أول وثيقة دستورية صدرت في عام 1923 قامت بالمساواة بين الرجل والمرأة.


وتابع أن هناك جهودًا من المؤسسة الدينية والقضاء المصري والنيابة العامة والمجلس القومي للمرأة من أجل مواجهة جريمة التحرش، موضحا أن مواقع التواصل الاجتماعي والفن الهابط وغياب دور الأسرة عوامل تسببت في انتشار التحرش.

 

وقال ردًا على تساؤل: هل النص الشرعى يلزم التي تعرضت للتحرش أن تبلغ؟، إن الدولة اتجهت في الوقت الحاضر إلى إيجاد ضمانات، موضحًا أن المرأة كانت تخشى أن تبلغ عن الوقائع التي تحدث لها، وتقول "كيف لى أن ألجأ للقضاء واسمى هيكون موجود؟

 

وأضاف المفتى، ، أن هناك مشروع قانون معروضا - أن البنت التى تعرضت لهذه السلوكيات الشائنة يمكن أن تلجأ للجهات المختصة، وعلى الجهات المختصة أن تخفى المعلومات، معلقًا: "أراه اتجاه حسن أن نحافظ على هذه الفتاة".

 

ووجه مفتى الديار المصرية، نصيحته للشباب على أن نعود لتقاليد الأسرة المصرية المأخوذة من التراث الدينى والتعاليم والتكاليف الشرعية التي تربى عليها آباءنا وتربت عليها أمهاتنا، حيث جيلنا تربى على أن نحافظ على المرأة، وأنظر دائما إلى التي تمشى في الشارع أو مكان العمل هذه أختى وأمى وبنتى.

 


قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن التحرش بعيد تماما عن الأخلاق والقيم التي تربيت عليها الأسرة المصرية، مؤكدًا أن التحرش جريمة، ففي أول 2013 أصدرت دار الإفتاء فتوى، أن التحرش جريمة من الجرائم المنكرة ويرتقى إلى كبيرة من الكبائر وعقابه أليم.


ونوه بأن، أن المرأة في التشريع الإسلامى لها مكانة مميزة والإسلام كرمها وأعطى لها كل الحقوق.

 

وأكد مفتى الديار المصرية، أنه غير مقبول أبدا أي تبرير للتحرش، مشددًا على أنه لا علاقة له بالزى فهناك تحرش بالمنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عمود المجتمعات.. مفتي الجمهورية: القوة مرتبطة بالتربية والتعليم الصحيح للشباب.. فيديو

أستاذ بالأزهر: التحرش تصرف محرم شرعا ولا يجوز تبريره

عقاب التحرش في الإسلام.. الأزهر: تبرير الجريمة بسلوك أو ملابس الفتاة يعبر عن فهم مغلوط.. ودار الإفتاء: جريمة لا تصدر إلا عن ذوي نفوس مريضة

علي جمعة: تدني الأخلاق سبب التحرش في المجتمع

رفض مجتمعي للتحرش.. خبراء يضعون روشتة لمحاربة انتشاره.. خطة لاستحضار شخصية المصري الأصيل.. وتقديم محتوى إعلامي هادف وتعاون المؤسسات التعليمية والدينية

جامعة الأزهر: التحرش سلوك منحرف ويجب محاكمة مرتكبه

ترشيحاتنا

وقع من التاسع.. مصرع شاب مصري بالكويت بسبب هوايته

قصة هروب عبد السلام النابلسي من مصر وإفلاسه وموته مقهورا في بيروت

خلال 45 يومًا.. الفيفا يُلزم النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلي

تشافي أم بلان.. من الأقرب لتدريب برشلونة بعد قرب رحيل كيكي سيتين

هل ترك التسبيح بعد الصلاة يؤثر في ثوابها .. أمين الإفتاء يجيب

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

عاد من الموت بعد دفنه بشهور.. تفاصيل العثور على مدرس حي بمقابر كفر الحصر في الزقازيق ..شاهد

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

فى ذكرى ميلاد أبو الفتوح عمارة.. شقيقته فنانة شهيرة وقدم ما يقرب من 200 عمل

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

هل اقتربت موجة ثانية من كورونا ؟ لجنة مكافحة الفيروس تكشف التفاصيل

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

التصالح في مخالفات المباني.. طريقة حساب غرامة المخالفة قبل الدفع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم تخيلى جديد لـ شيفروليه بليزر.. صور

بمكياج بسيط.. زوجة مصطفى فهمي بملابس صيفية تبرز ملامحها

مهددة بالانقراض.. قصة الصيد الجائر للفيلة فى أفريقيا