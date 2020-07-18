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مرأة

3 أسباب غير متوقعة لـ فقر الدم

السبت 18/يوليه/2020 - 06:21 م
صدى البلد
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آلاء حسن
يحدث فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؛ عندما لا يحتوي جسمك على ما يكفي من الحديد لإنتاج الهيموغلوبين والذي يعد جزءا من خلايا الدم الحمراء التي تعطي الدم لونه الأحمر وتمكن خلاياه من حمل الدم المؤكسد 
في جميع أنحاء الجسم.

وإذا كنت تفقد الكثير من الحديد ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين، وسيتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في النهاية.

ووفقا لموقع mayoclinic تشمل أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:

فقدان الدم :  

يحتوي الدم على الحديد داخل خلايا الدم الحمراء لذا إذا فقدت الدم ستفقد بعض الحديد النساء المصابات بدورات ثقيلة معرضات لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لأنهن يفقدن الدم أثناء الحيض. 

ويمكن أن يتسبب فقدان الدم البطيء والمزمن داخل الجسم مثل قرحة هضمية أو فتق الحجاب الحاجز أو سليلة القولون أو سرطان القولون والمستقيم في الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

نقص الحديد في نظامك الغذائي 

 يحصل جسمك بانتظام على الحديد من الأطعمة التي تتناولها واذا كنت تستهلك القليل جدًا من الحديد ، فمع مرور الوقت يمكن أن يصبح جسمك ناقصًا للحديد.

وتتضمن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم والبيض والخضروات الورقية والأطعمة المدعمة بالحديد من أجل النمو والتطور السليم ، يحتاج الرضع والأطفال إلى الحديد من وجباتهم الغذائية أيضًا.

عدم القدرة على امتصاص الحديد

 يمتص الحديد من الطعام في مجرى الدم في الأمعاء الدقيقة ويمكن أن يؤدي إلى الاضطراب المعوي مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، الذي يؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد. 

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