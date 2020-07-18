3 أسباب غير متوقعة لـ فقر الدم





وإذا كنت تفقد الكثير من



ووفقا لموقع mayoclinic تشمل أسباب



فقدان الدم : في جميع أنحاء الجسم.وإذا كنت تفقد الكثير من الحديد ، فلن يتمكن جسمك من إنتاج ما يكفي من الهيموجلوبين، وسيتطور فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في النهاية.ووفقا لموقع mayoclinic تشمل أسباب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ما يلي:





يحتوي الدم على الحديد داخل خلايا الدم الحمراء لذا إذا فقدت الدم ستفقد بعض الحديد النساء المصابات بدورات ثقيلة معرضات لخطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد لأنهن يفقدن الدم أثناء الحيض.



ويمكن أن يتسبب فقدان الدم البطيء والمزمن داخل الجسم مثل قرحة هضمية أو فتق الحجاب الحاجز أو سليلة القولون أو سرطان القولون والمستقيم في الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.



نقص الحديد في نظامك الغذائي









وتتضمن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم والبيض والخضروات الورقية والأطعمة المدعمة بالحديد من أجل النمو والتطور السليم ، يحتاج الرضع والأطفال إلى الحديد من وجباتهم الغذائية أيضًا.



عدم القدرة على امتصاص الحديد يحصل جسمك بانتظام على الحديد من الأطعمة التي تتناولها واذا كنت تستهلك القليل جدًا من الحديد ، فمع مرور الوقت يمكن أن يصبح جسمك ناقصًا للحديد.وتتضمن الأمثلة على الأطعمة الغنية بالحديد اللحوم والبيض والخضروات الورقية والأطعمة المدعمة بالحديد من أجل النمو والتطور السليم ، يحتاج الرضع والأطفال إلى الحديد من وجباتهم الغذائية أيضًا.





يمتص الحديد من الطعام في مجرى الدم في الأمعاء الدقيقة ويمكن أن يؤدي إلى الاضطراب المعوي مثل مرض الاضطرابات الهضمية ، الذي يؤثر على قدرة الأمعاء على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.



