اليوم.. التخطيط تعرض قانونها الجديد علي مجلس النواب

تستعرض الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد؛ مشروع قانون التخطيط العام للدولة أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.









وقالت " السعيد" في تصريحات لها، إن مشروع القانون يُعزز من قدرة الوزارة على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي.





وذكرت أنه يساعد الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية تُقدم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.





التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة. وأوضحت وزيرةأن مشروع القانون يتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية حيث يُمكن المشروع الوحدات المحلية من إعداد خططها التنموية على المستويات المختلفة.



