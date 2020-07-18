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منوعات

أستاذ في التنكر والكرشة طبقه المفضل.. 10 حقائق مذهلة عن نيلسون مانديلا

السبت 18/يوليه/2020 - 06:08 م
صدى البلد
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احمد شريف

كان رئيس جنوب افريقيا المناضل الراحل نيلسون مانديلا محبوبًا وملهما للجميع بكافة أنحاء العالم، لكن هناك حقائق وخبايا  غير معروفة مدفونة في سيرته الذاتية.


استعرضت شبكة " سي أن أن"،  10 حقائق مدهشة ربما لم تكن تعرفها عن نيلسون مانديلا:


١- نيلسون  لم يكن اسمه


كان  اسم  مانديلا الحقيقي هو روليهللا، ويعتبر هذا الاسم الذي تم تسميته به بعد مولده في قبيلته خوسا ، و معنى هذا  الاسم  هو سحب فرع شجرة أو مسبب مشاكل.  


أطلق عليه معلمه "نيلسون" في أول يوم له في المدرسة الابتدائية، وليس من الواضح لماذا اختار المعلم هذا الاسم بالذات المناضل الجنوب أفريقي.. وكان ذلك في عشرينيات القرن العشرين ، وتم إعطاء الأطفال الأفارقة أسماء إنجليزية حتى يتمكن الأساتذة الاستعماريون من نطقها بسهولة.



٢- ظهر في أحد أفلام السينما


لعب مانديلا  دور مدرس  في فيلم مالكوم اكس عام 1992 الذي يجسد حياة المناضل والداعية الإسلامي الأمريكي" مالكوم اكس". 


و في نهاية الفيلم ، لعب مانديلا دور مدرس يقرأ خطاب مالكولم إكس الشهير في غرفة مليئة بأطفال مدرسة سويتو.  لكن مانديلا  لم يقدم شيئا ضروريا في دوره،  لذا قام المخرج بقص مشاهده  بفيلم Malcolm X لختام الفيلم.


٣_ تسمية طائر نقار خشب على اسمه


من كيب تاون إلى كاليفورنيا ، تكثر الشوارع التي تحمل اسم مانديلا  لكنه كرم أيضا بطريقة  غير العادي إلى حد ما، حيث  قام العلماء بتسمية نقار الخشب من عصور ما قبل التاريخ باسمه، أوسترالوبيثكس نيلسون مانديلا.  


وفي عام 1973 ، أطلق معهد الفيزياء في جامعة ليدز اسم جسيم نووي على أنه "جسيم مانديلا".


٤- تزوج السيدة الأولى لدولة موزمبيق


تزوج مانديلا في عيد ميلاده الثمانين ، من  جراسا ماشيل  زوجة رئيس دولة  موزمبيق سامورا ماشيل،  بعد وفاة زوجها يعني أنها كانت السيدة الأولى لدولتين.


٥- أستاذ في التنكر


عندما كان مانديلا يتهرب من السلطات خلال معركته ضد الفصل العنصري ، كان متنكرًا بطرق مختلفة ، بما في ذلك سائق.


  أطلقت عليه الصحافة حينها لقب "البيمبيرن الأسود" بسبب تكتيكاته في التهرب من الشرطة. 


 وقال مانديلا  في سيرة حياته "المسيرة الطويلة نحو الحرية": "أصبحت مخلوق الليل. كنت تختبئ  خلال النهار ، وأخرج لأداء عملي عندما يأتي ظلام الليل".


٦- عاشق للرياضة العنيفة


 إلى جانب السياسة ، كان  مانديلا لديه شغف  آخر هو الملاكمة  وقال في سيرته الذاتية"لم يعجبني عنف الملاكمة كنت مهتمًا أكثر بعلمه، كيف تحرك جسمك لحماية نفسك ، وكيف تستخدم خطة للهجوم والتراجع ، وكيف تسرع نفسك من خلال القتال".


٧- طبقه المفضل  الكرشة 

.  كان مانديلا يحب الملذات البسيطة لوجبة تقليدية، وكانت إحدى وجباته المفضلة هي الكرشة ، والتي يتم تقديمها في العديد من الثقافات الأفريقية.


٨- ترك وظيفته اليومية


 درس مانديلا القانون في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج وافتتح أول شركة محاماة سوداء في المدينة عام 1952.


٩-كان على قائمة مراقبة الإرهاب الأمريكية


 لم تتم إزالة مانديلا من قائمة مراقبة الإرهاب الأمريكية حتى عام 2008، عن عمر يناهز 89 عامًا. 


ووضع مانديلا هو وأعضاء آخرون في المؤتمر الوطني الأفريقي بتلك القئمة بسبب قتالهم المتشدد ضد الفصل العنصري.


١٠- استلهم من قصيدة شعرية

 أثناء وجود مانديلا في السجن ، كان مانديلا يقرأ قصيدة "Invictus" للشاعر ويليام إرنست هينلي إلى زملائه السجناء.


 وكانت قصيدة تتمحور حول عدم الاستسلام استأثر  مانديلا بها بسبب كلماتها مثل "أنا سيد مصيري. أنا قائد روحي".

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