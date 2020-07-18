المجلس الأعلى للقبائل الليبية: الشعب المصري والقيادة هم الأقرب لحماية ليبيا

قال الدكتور محمد المصباحى رئيس ديوان المجلس الأعلى لـ مشايخ وأعيان القبائل الليبية،أن لقاء مشايخ القبائل الليبية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى لقاءا تفرضه أواصر الأخوة والجيرة والتاريخ المشترك بين الشقيقتين.





وتابع المصباحي خلال مداخلة هاتفية مع قناة "دى إم سى"، أن الرئيس السيىسي تقدم بمبادرة لحل المشكلة الليبية، ولكن العدوان التركي وأعوانه رفضت هذه مبادرة القاهرة .





وأوضح رئيس ديوان المجلس الأعلى لـ مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن لقاء الرئيس السيسى فى سيدى برانى حدده من خلاله بعض المعطيات لدعم وحماية الشعب الليبي للتخلص من العدوان التركي.





وتابع: بعد ما سبق تبين للقبائل الليبية حاجتها لدعم عربى، وبالطبع ليس هناك أفضل وأقرب للشعب الليبي من إلا الشعب المصرى والقيادة المصرية، لذا التقى ممثلو القبائل الليبية أول أمس بالرئيس السيسي، للتأكيد على طلب البرلمان الليبي للتدخل من أجل العدوان التركي على ليبيا".





وأشار الدكتور محمد المصباحي، أن القبائل التى شاركت فى لقاء الرئيس السيسى تمثل كافة فئات المجتمع الليبي فى الشرق والغرب والجنوب،معقبا:"جماعة الأخوان الأرهابية حاولت إلغاء دور القبيلة منذ 2011 حتى يتسنى لهم السيطرة على مقدرات الدولة الليبية.





وأوضح رئيس ديوان المجلس الأعلى لـ مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن الرئيس السيسى يعى جيدا دور القبائل الليبية،لذا أكد أن القبائل الليبية ستكون أمام القوات المسلحة المصرية لحماية الدولة الليبية.





وأكد أن جميع القبائل الليبية ترفض العدوان التركي وتأكد طلب البرلمان الليبي من القيادة المصرية.