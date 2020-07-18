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الإعلامية هالة حشيش: قدمت نشرة الأخبار بـ 50 قرشا..فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 06:18 م
هالة حشيش
هالة حشيش
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إبراهيم القادري
قالت الإعلامية هالة حشيش، أن عملها في الاعلام كان بجانب عملها في الجامعة لأنها كنت معيدة في كلية آداب انجليزي في جامعة عين شمس ومع ذلك قامت بالعمل في البرنامج الأوروبي، موضحة أن العمل في البرنامج الأوروبي كان بنظام القطعة وكان عبارة عن عقد ويتم تجديده.

وأضافت هالة حشيش خلال حوارها في برنامج أخبار مصر مع الإعلامي أيمن علي المذاع علي موقع أخبار مصر ، أن   والدها وافق علي العمل في الإذاعة ولكن بشرط وهو أن  بجانب عملها في الجامعة، وأكدت علي ان الاذاعة المصرية كانت مكونة من محطتين وهما البرنامج العام   والبرنامج الأوروبي .

وأوضحت هالة حشيش إنه بعد العمل بالبرنامج الأوروبي قامت بالعمل في البرامج الموجهة لانها كانت تخاطب الغرب وكان عملها في البرامج الموجهة يعتمد علي تقديم الثقافة المصرية باللغة الإنجليزية إلى الغرب، موضحة ان الاجانب في مصر كانوا يحصلون علي الأخبار عن طريق البرنامج الأوروبي .

وتابعت : أننا لم نكن نعمل في الإذاعة والتلفزيون من أجل الشهرة، مشيرة إلى ان ثمن تقديم النشرة الانجليزي كان 50 قرشا،  مؤكدة أنها عملت في الإذاعة وسنها 19 سنة في سن "المراهقة " .

واستكملت إنها أول شيء قامت بتقديمه علي التلفزيون كان برنامج للأطفال ولم يكن للمصريين فقط وكان التليفزيون وقتها يوجد به القناة الاولى والثانية فقط وكان هناك اختبارات لاختيار المذيعين وقتها لانهم كانوا يحصلون علي الشهرة بمجرد العمل في الاذاعة والتلفزيون لأننا نصبح مثلا أعلى .


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