لأول مرة في التاريخ .. افتتاح أوليمبياد طوكيو بدون جماهير 23 يوليو

أعلن منظمو دورة الألعاب الأوليمبية بـ طوكيو عن موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في الــ 23 من يوليو 2021 الساعة الثامنة بتوقيت اليابان، وسيشهد حفل الافتتاح الرسمي لأول مرة في التاريخ عدم حضور الجماهير، ومشاهدتها عبر الانترنت ووسائل الإعلام.









وقررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية في مارس الماضي تأجيل الدورة الصيفية إلى 2021، بسبب أزمة فيروس كورونا.









وعكف المنظمون بعد ذلك على وضع ترتيبات التنظيم من جديد بعد نحو 10 أعوام من التخطيط والإعداد للدورة الأصلية.









وتم الإعلان سلفا عن موعد حفل الافتتاح وهو 23 يوليو2021، لكن تفاصيل برنامج الدورة ظل معلقا حتى الموافقة النهائية عليه قبل أن تكشف اللجنة المحلية المنظمة عن التفاصيل خلال اجتماع للجنة الأولمبية الدولية في لوزان السويسرية اليوم الجمعة.









وفي الخطة الأولى كان من المقرر أن تبدأ الدورة في 24 يوليو 2020.









وحسب البرنامج الجديد فإن بطولة السوفتبول النسائية ستشكل بداية المنافسات في التاسعة صباحا في فوكوشيما يوم 21 يوليو أي قبل يومين من موعد الافتتاح الرسمي للدورة.









وتبدأ جميع المنافسات مبكرا بواقع يوم واحد عن موعد دورة 2020 التي تأجلت.









وتضمن البرنامج الجديد بعض التعديلات الطفيفة في تفاصيل المواعيد أيضا.









ومن المقرر أن تكون الدورة التي ستختتم في 8 أغسطس، الأكبر من حيث عدد المنافسات إذ يبلغ عدد ميدالياتها 339 ميدالية وهو رقم قياسي.