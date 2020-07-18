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برلمان

المصريين الأحرار يبحث شكوى منطقة السادات في مطروح

السبت 18/يوليه/2020 - 07:20 م
حزب المصريين الاحرار
حزب المصريين الاحرار
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حسن رضوان
تلقى حزب المصريين الاحرار في مطروح شكاوي من أهالي منطقة السادات القبلية يتضررون من عدم توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة رغم كثافتها السكانية الكبيرة. 

كما استغاث أهالي المنطقة من عدم تشغيل شبكة الصرف الصحي، وكذلك ضرورة تحويل خطوط الكهرباء من هوائية إلى كابلات أرضية. 

وشكل سلطان ابوالشيخ الزعيري أمين  الحزب بمحافظة بمطروح، لجنة بقيادة إدريس السنوسي امين مركز مدينة مطروح وعامر كريم امانة الشباب وسما صلاح لجنة العلاقات العامة لمعاينة المنطقة علي الطبيعة وإعداد تقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التواصل مع المسئولين بالمحافظة.
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