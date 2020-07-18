المصريين الأحرار يبحث شكوى منطقة السادات في مطروح

تلقى حزب المصريين الاحرار في مطروح شكاوي من أهالي منطقة السادات القبلية يتضررون من عدم توصيل الغاز الطبيعي للمنطقة رغم كثافتها السكانية الكبيرة.





كما استغاث أهالي المنطقة من عدم تشغيل شبكة الصرف الصحي، وكذلك ضرورة تحويل خطوط الكهرباء من هوائية إلى كابلات أرضية.



