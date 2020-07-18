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رياضة

بالكاجوال.. حسين الشحات يتألق في جلسة تصوير جديدة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:17 م
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد بدران


نشر النجم حسين الشحات لاعب النادى الاهلي، صورا جديدة من خلال احدث جلسة تصوير له.

وظهر حسين الشحات بملابس كاجوال يرتدى تيشيرت باللون الابيض وبنطلون اسود، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي، على إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري، يوم 10 أغسطس المقبل.

كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.



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