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أخبار العالم

أطباء تونس يحاربون إرهابي ليبيا.. تفاصيل

السبت 18/يوليه/2020 - 06:22 م
مركز طبي لعلاج كورونا
مركز طبي لعلاج كورونا - ارشيفي
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محمود نوفل
كشف موقع إذاعة " شمس أف أم " أن مجموعة من الأطباء التوانسة العاملين في الإطار الطبي وشبه الطبي بمركز معالجة مصابي فيروس كورونا  بالمنستير في الدولة التونسية قدموا استقالة جماعية بعد إستقبال المركز3 إرهابيين مصابين بالفيروس المستجد قادمين من ليبيا.

وأوضحت الإذاعة التونسية ان من بين الإرهابيين الثلاثة الذين إستقبلهم المركز الطبي بالبلاد شخصا محكوما عليه بالإعدام.

وبدوره أكد أحد الأطباء المتعاقدين مع المركز ويدعي منذر الرابحي وأحد الأطباء المشرفين علي مركز " كوفيد 19 " بالمنستير  أن 9 أطباء وممرضين اثنين وإداريا بالمركز قدموا استقالة جماعية وغادروا المركز الذي بقي دون إطار طبي، احتجاجا على إيواء إرهابيين مصابين بكورونا بالمركز دون رقابة أمنية.

وأكد الرابحي ان إيواء الإرهابيين بالمركز وسط مجموعة متكونة من مصابين نساء وأطفال يشكل خطرا على سلامتهم.
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