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محافظات

بعد غلق الباب.. 64 مرشحًا لمجلس الشيوخ في القليوبية

السبت 18/يوليه/2020 - 06:41 م
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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إبراهيم الهوارى
أغلقت لجنة تلقي أوراق مرشحي مجلس الشيوخ فى القليوبية بمحكمة بنها الابتدائية، برئاسة المستشار صبري البنا رئيس المحكمة باب الترشح اليوم حيث ارتفع عدد المرشحين إلى 64 مرشحا بعد تقدم 8 جدد بأوراقهم.

والمرشحون الجدد الذين تقدموا بأوراقهم في آخر يوم هم مها ماهر عدلي من شبرا الخيمة بكالوريوس إعلام وهاني عقيل محاسب من جزيرة بلي بنها وقاضي عرفي وأشرف حسن محامى من شبرا وشوقي عبد الشافي محاسب من العبور.

وكذلك  صلاح الدين تهامي محامي من شبرا الخيمة وسمير بحيري صحفي وحسن أحمد ليسانس الحقوق من شبرا الخيمة وجميعهم مستقلون إضافة إلى عبد الحكيم إبراهيم شداد، محامي من قليوب عن حزب حماة وطن.

فيما واصلت اللجان الطبية المشكلة للكشف الطبي على مرشحي مجلس الشيوخ بمستشفيات بنها التعليمي وناصر العام بشبرا الخيمة وطوخ المركزي والقناطر الخيرية بالقليوبية استقبال المتقدمين للترشح لمجلس الشيوخ وتوقيع الكشف الطبي عليهم وإجراء الفحوصات وتحاليل المخدرات المطلوبة منهم.

وشهدت اللجنة إجراءات أمنية مشددة بإشراف العميد وائل نبيل رئيس مباحث المحكمة حيث تم وضع حواجز حديدية أمام اللجنة لتنظيم عملية الدخول والخروج.

كما ألزمت اللجنة العامة المرشحين بارتداء الكمامات والالتزام بتعليمات الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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