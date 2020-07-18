بعد حادثة طريق الإسماعيلية.. صدى البلد يستعرض الخطة الكاملة لتطوير خطوط البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ماضٍ قدما في تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بأحدث نظم التحكم الآلي المتطور؛ كي يتم النهوض بجميع عناصر المنظومة.

وأشار- خلال جولة تفقدية لعدد من مشروعات المنتجات البترولية في منطقة عجرود بالسويس، اليوم، إلى أهمية متابعة الموقف التنفيذي وفقا للبرنامج الزمني والاطمئنان علي التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"- عبر تقرير، حصل على نسخة منه- أبرز خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية وخطة العام الحالي لتزويد أطوالها ورفع كفاءتها، حيث تبنت وزارة البترول والثروة المعدنية إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي خاصة بعد الطفرة الهائلة في انتاج الغاز الطبيعي بمصر وضرورة العمل على تلبية الطلب المتزايد عليه للمساهمة في تحقيق الخطط التنموية واحلاله محل العديد من المنتجات البترولية باعتباره منتج صديق للبيئة.





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وأوضح التقرير أنه وباعتبار خطوط الغاز هي رابط الأمداد الأهم لتوصيل الغاز الى مناطق الإستهالك وللحفاظ على ما وصلت اليه الشبكة القومية للغازات الطبيعية من أهمية جعلتها الأكبر والأطول في افريقيا والشرق الأوسط حيث بلغت أطوال الشبكة القومية بخطوطها الرئيسية والفرعية بنهاية يونيو2019 حوالي 60 ألف كم بسعة نقل تقارب 240 مليون متر3 /يوم؛ فقد تم تدعيم الشبكة باستكمال وإنشاء خطوط جديدة، وما يستلزم ذلك من محطات ضواغط وفلترة وتخفيض وقياس للضغط، كما يتم التحكم في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية بنظم SCADA الذي يمثل الجهاز العصبي لمراقبة الشبكة القومية للغاز.



