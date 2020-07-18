بعد حادثة طريق الإسماعيلية.. صدى البلد يستعرض الخطة الكاملة لتطوير خطوط البترول

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول ماضٍ قدما في تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بأحدث نظم التحكم الآلي المتطور؛ كي يتم النهوض بجميع عناصر المنظومة.
وأشار- خلال جولة تفقدية لعدد من مشروعات المنتجات البترولية في منطقة عجرود بالسويس، اليوم، إلى أهمية متابعة الموقف التنفيذي وفقا للبرنامج الزمني والاطمئنان علي التزام العاملين بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد"- عبر تقرير، حصل على نسخة منه- أبرز خطوط الشبكة القومية للغازات الطبيعية وخطة العام الحالي لتزويد أطوالها ورفع كفاءتها، حيث تبنت وزارة البترول والثروة المعدنية إعداد خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لنقل الغاز الطبيعي خاصة بعد الطفرة الهائلة في انتاج الغاز الطبيعي بمصر وضرورة العمل على تلبية الطلب المتزايد عليه للمساهمة في تحقيق الخطط التنموية واحلاله محل العديد من المنتجات البترولية باعتباره منتج صديق للبيئة.
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وأوضح التقرير أنه وباعتبار خطوط الغاز هي رابط الأمداد الأهم لتوصيل الغاز الى مناطق الإستهالك وللحفاظ على ما وصلت اليه الشبكة القومية للغازات الطبيعية من أهمية جعلتها الأكبر والأطول في افريقيا والشرق الأوسط حيث بلغت أطوال الشبكة القومية بخطوطها الرئيسية والفرعية بنهاية يونيو2019 حوالي 60 ألف كم بسعة نقل تقارب 240 مليون متر3 /يوم؛ فقد تم تدعيم الشبكة باستكمال وإنشاء خطوط جديدة، وما يستلزم ذلك من محطات ضواغط وفلترة وتخفيض وقياس للضغط، كما يتم التحكم في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية بنظم SCADA الذي يمثل الجهاز العصبي لمراقبة الشبكة القومية للغاز.
خطوط انتهى تنفيذها خلال الفترة من العام 2014/ 2015 وحتى عام ديسمبر 2019
بلغ اجمالي أطوال خطوط الغاز الطبيعي التي تم تنفيذها خلال الفترة حوالي 794 كم، بإجمالي تكلفة حوالي 3.9 مليار جنيه غير شاملة محطات الضغط ومن أهمها، ما يلي:
- خط غاز النوبارية/السادات بطول 70 كم وقطر 36 بوصة لتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة السادات.
- خط تغذية مدينة قنا بطول 8 كم وقطر 26 بوصة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع.
- خط تغذية محطة كهرباء غرب القاهرة بطول 5.4 كم وقطر 16 بوصة لتغذية محطة كهرباء غرب القاهرة
- خط النوبارية/ميت نما )المرحلة االولى والثانية( بطول 105 كم وقطر 32 بوصة لتدعيم الشبكة القومية وتوصيل الغاز الطبيعي لمدينة ميت نما.
- خط العاصمة الادارية الجديدة/دهشور بطول 70 كم وقطر 32 بوصة لتغذية محطة كهرباء العاصمة الادارية الجديدة بالغاز الطبيعي الالزم.
- خط تغذية محطة كهرباء غرب اسيوط بطول 4.1 كم وقطر 24 بوصة لتغذية محطة كهرباء غرب اسيوط بالغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء الالزمة للمصانع والمنازل.
- خط تغذية محطة كهرباء السويس بطول 5.3 كم وقطر 16 بوصة لتغذية محطة كهرباء السويس .
- ازدواج خط الجميل/دمياط بطول 50 كم وقطر 42 بوصة لتغذية محطة كهرباء البرلس.
- خط دهشور/الواسطى)مرحلة ثانية( بطول 65 كم وقطر 36 بوصة لتغذية محطة كهرباء بني سويف ومنطقة الصعيد.
- خط غاز التينة/ابو سلطان/العاصمة الادارية )المرحلة الاولى والثانية( بطول 165 كم وقطر 42 بوصة لتدعيم الشبكة القومية للغاز باإلضافة إلى المساهمة في تغذية محطتى كهرباء العاصمة االدارية بالغاز الطبيعي ودعم مناطق جنوب القاهرة ومستهلكى الصعيد.
- خط الواسطى/بني سويف بطول 65 كم وقطر 36 بوصة لتغذية محطة كهرباء بني سويف.
الخطوط الجاري تنفيذها خلال 2020
من المخطط أن يبلغ اجمالي أطوال خطوط الغاز الطبيعي التي سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة حوالي 73 كم بإجمالي تكلفة حوالي 9.1 مليار جنيه غير شاملة محطات الضغط ومن أهمها:
- ازدواج خط ادكو/ابو حمص بطول 30 كم وقطر 42 بوصة نقل الغاز المنتج من حقول ادكو لتدعيم الشبكة القومية للغاز.
- استكمال خط تغذية محطة كهرباء غرب القاهرة بطول 16 كم وقطر 30 بوصة لتغذية محطة كهرباء غرب القاهرة.
- خط تغذية العاشر من رمضان بطول 5.3 كم وقطر 16 بوصة إلمداد مدينة العاشر من رمضان بالغاز الطبيعي.
- خط تغذية محطة كهرباء الوليدية بطول 6 كم وقطر 32 بوصة إلمداد المحطة بالغاز الطبيعي.
- خط العريش / الشيخ زويد بطول 17 كم وقطر 36 بوصة إلمداد مدينة العريش بالغاز الطبيعي