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حوادث

إزالة التعديات والإشغالات وضبط العناصر الإجرامية .. ملفات تواجه مدير أمن القليوبية الجديد

السبت 18/يوليه/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عدد من الملفات الساخنة والهامة ينتظرها مدير أمن القليوبية الجديد اللواء فخرى الدين العربى تحتاج إلى رؤية ودراسة جديدة وسريعة للتعامل معها منها ملف الإشغالات التى تشهدها مدن المحافظة وسيطرة الباعة الجائلين على الارصفة والميادين والشوارع الرئيسية.


كما ينتظر مدير أمن القليوبية الجديد ايضا ملف ازالة التعديات على أملاك الدولة وازالة التعديات على الرى ونهر النيل الى جانب الظاهرة الأوسع وهى ازالة التعديات على الاراضى الزراعية والابراج المخالفة حيث تم تاجيل تنفيذ عدد كبير من قرارات الازالة بسبب الدراسات الامنية.

وكذلك التصدي لذيول التشكيلات العصابية والعناصر الإجرامية الخطرة وتجار المواد المخدرة التى انتشرت بشكل ملحوظ فى مراكز المحافظة رغم تكثيف الحملات الامنية يوميا وضبط عدد كبير منهم.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قد اعتمد حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2020، وذلك فى إطار تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

وشملت ترقيات وتنقلات حركة وزارة الداخلية تولي اللواء فخر الدين العربي منصب مساعد وزير الداخلية ومديرا لأمن القليوبية خلفا للواء جمال الرشيدي.

وعن السيرة الذاتية لمدير أمن القليوبية الجديد فقد بدأ العمل بمباحث مديرية أمن الدقهلية ثم انتقل بعد ذلك للعمل مفتشًا للمباحث الجنائية بالشرقية ثم رئيسًا للمباحث الجنائية بنفس المديرية.

وتولى العربى رئاسة فرع البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا لقطاع الجنوب ثم تولى منصب مدير المنطقة المركزية للتهرب الضريبي.

كما عمل العربى مديرا لمباحث الجمارك ثم التحق بقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية وعمل نائبا لمدير أمن الجيزة لقطاع الشمال وأخيرا صدر قرار وزير الداخلية بتوليه منصب مساعد الوزير ومدير أمن القليوبية.
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