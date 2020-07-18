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توفر 300 فرصة عمل.. الزراعة: افتتاح 6 مزارع إنتاج حيوانى بـ 6000 رأس تسمين.. فيديو

السبت 18/يوليه/2020 - 07:33 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة  للثروة الحيوانية والداجنة، إن  توجيهات الرئيس السيسي  تتمثل في إدارة أصول الدولة وتشغيلها بكفاءة مرتفعة.

وأضاف  مصطفى الصياد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  افتتاح مزارع انتاج حيواني جزء من مزارع الوزارة التي تم تطويرها ورفع كفاءتها وتشغيلها بالاشتراك مع المجتمع المدني والقطاع الخاص".

وتابع مصطفى الصياد:"   افتتاح 6 مزارع انتاج حيوانى  وتم إضافة 6000 رأس تسمين  يوفرون 300 فرصة عمل للشباب حصلوا على قروض من الدولة وتدربوا على كيفية  إدارة مشروع وكل شاب حصل على 20 رأس".

وتابع مصطفى الصياد:"  في بدابة التخطيط للانتاج الحيواني  استهدفنا تقليل الاستيراد من الخارج  وتحقيق الاكتفاء الذاتي"، مضيفا:" تم حصر الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية  اكتفائنا الذاتي من اللحوم الحمراء يمثل 55 % ونستورد 45 % ".

واكمل مصطفى الصياد :"  علينا ان نرتفع بالإنتاج الحيواني بشكل كبير لمواجهة اي أزمة عالمية " لدينا 51 مزرعة ونعمل على تطويرهم".
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