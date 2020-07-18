ملحمة فيروسية ثلاثية.. تحذير من خطر داهم يهدد تونس في الخريف

نقلت صحيفة "الجريدة" التونسية عن عضو اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا في تونس الحبيب غديرة توقعه أن تواجه تونس خلال فصل الخريف المقبل "ملحمة فيروسية ثلاثية".





وأوضح غديرة أن فصل الخريف يمثل ظرفا مواتيا تنتشر خلاله النزلة الموسمية والتهاب القصبات الهوائية لدى الأطفال تزامنًا مع زيادة مخاطر عودة فيروس كورونا المستجد.





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وأكد غديرة أن تشابه أعراض هذه الأمراض سيزيد من صعوبة مهمة إيواء المصابين بها في المستشفيات، مشددا على "أن عدم تطبيق البروتوكولات التي وقعتها وزارة الصحة مع الوزارات والهياكل العمومية والمنظمات في إطار الوقاية من فيروس كورونا سيزيد من مخاطر عودته وانتشاره من جديد".





وذكر أن المستشفيات ستكون مدعوة إلى توفير العزل للمصابين بالأمراض الثلاثة المذكورة، معتبرا أن حالة التراخي والتغافل وعدم الالتزام بقواعد السلامة في إطار الوقاية من جائحة كورونا، اذا ما استمرت حتى الخريف القادم ستكون تداعياتها سلبية على الوضع الوبائي في البلاد.





وخلص عضو اللجنة إلى أن التحكم الحالي في الفيروس التاجي ما كان ليتحقق لولا نجاعة التدابير المتخذة على أكثر من مستوى منبها إلى أن عودة فيروس كورونا تزامنا مع انتشار النزلة الموسمة والتهاب القصبات الهوائية لدى الأطفال وفي ظل عدم تطبيق إجراءات الوقاية قد يدفع بالمنظومة الصحية إلى معركة تتجاوز قدرتها على احتوائها.