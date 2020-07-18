رئيس السكك الحديد: جاهزون بـ 38 قطارا جديدا للتشغيل على الخطوط الرئيسية

قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، إنه وصل 70 جرارا حتى الآن من أصل 110 جرارات، والمستهدف الوصول إلى 266 جرارا .





وأضاف أشرف رسلان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الدولة المصرية تهتم بقطاع السكك الحديد وتعمل على تطويره كي يكون الخدمة الاولى لنقل الركاب والبضائع ".





وتابع أشرف رسلان:" هناك صفقة الـ 1300 عربة قطار، ووصل لدينا 33 عربة قطار منهم"، مضيفا:" درجة الامان في القطارات والعربات الجديدة متوفرة وتم إجراء اختبارات أمان لتلك الجرارات والعربات.





واكمل اشرف رسلان:" جميع محطات السكك الحديدية في مختلف أنحاء الجمهورية احتفلت بتواجد القطارات الجديدة ".



