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رئيس السكك الحديد: جاهزون بـ 38 قطارا جديدا للتشغيل على الخطوط الرئيسية

السبت 18/يوليه/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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هاني حسين
قال أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديد، إنه وصل 70 جرارا حتى الآن من أصل 110 جرارات،  والمستهدف الوصول إلى 266 جرارا .

وأضاف أشرف رسلان  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  الدولة المصرية تهتم بقطاع السكك الحديد وتعمل على تطويره كي يكون الخدمة الاولى لنقل الركاب والبضائع ".

 وتابع أشرف رسلان:"  هناك صفقة  الـ 1300 عربة قطار، ووصل لدينا 33 عربة قطار منهم"، مضيفا:" درجة الامان في القطارات والعربات الجديدة متوفرة  وتم إجراء اختبارات أمان لتلك الجرارات والعربات.

واكمل اشرف رسلان:"  جميع محطات السكك الحديدية في مختلف أنحاء الجمهورية احتفلت بتواجد القطارات الجديدة ".

 وأضاف اشرف رسلان :" جاهزون بـ 38 قطارا جديدا للتشغيل على الخطوط الرئيسية وننتظر الإذن بذلك "مضيفا :"  القطارات الجديدة بها الدرجة الثالثة وعربات أخرى تم إعادة تأهيلها وتطويرها ".
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