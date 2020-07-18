عادات يومية تخلصك من البطن

نشرت الدكتورة سهام سوقية علي صفحتها الشخصية علي الموقع التواصل فيسبوك افضل الاطعمة والطرق التي تستطيع بها التخلص من البطن.
- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر
- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر
- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت
- المشي السريع 5 ايام في الاسبوع مع ممارسة تمارين المعدة
- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا
- اعتمدوا على المشروبات التالية بإعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن :
زنجبيل
كمون مع ليمون
الشاي الاخضر
عصير الرمان
ونصحت سوفية بأن تجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم