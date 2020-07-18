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مرأة

عادات يومية تخلصك من البطن

السبت 18/يوليه/2020 - 07:37 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الدكتورة سهام سوقية علي صفحتها الشخصية علي الموقع التواصل فيسبوك افضل الاطعمة والطرق التي تستطيع بها التخلص من البطن.

- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر
- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر
- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت
- المشي السريع 5 ايام في الاسبوع مع ممارسة تمارين المعدة
- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا
- اعتمدوا على المشروبات التالية بإعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن :

 زنجبيل 
كمون مع ليمون 
الشاي الاخضر 
 عصير الرمان 
 

ونصحت سوفية بأن تجعل وجبة العشاء خفيفة صحية خالية من الخبز والدسم
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