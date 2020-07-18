عادات يومية تخلصك من البطن

نشرت الدكتورة سهام سوقية علي صفحتها الشخصية علي الموقع التواصل فيسبوك افضل الاطعمة والطرق التي تستطيع بها التخلص من البطن.





- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر

- تجنب المعجنات والحلويات لانهم سبب اساسي في زيادة محيط الخصر

- استبدلوا السمنة والزبدة في طبخاتكم بكمية قليلة جدا من الزيت

- المشي السريع 5 ايام في الاسبوع مع ممارسة تمارين المعدة

- تجنب تناول المثلجات ( كالبوظة ) ليلا

- اعتمدوا على المشروبات التالية بإعتدال للمساهمة في التخلص من مشكلة البطن :





زنجبيل

كمون مع ليمون

الشاي الاخضر

عصير الرمان



