شاهد| أسرة محمد صلاح تتبرع بـ 3 بوابات تعقيم للوقاية من كورونا

تبرعت أسرة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الانجليزي اليوم بـ 3 بوابات تعقيم وتطهير بتقنيات عالية ومتطورة لمحافظة الغربية ومستشفى نجريج ومركز شباب محمد صلاح للوقاية من إخطار تفشي فيروس كورونا الجديد.





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وقدّم والد اللاعب وشقيقه البوابات إلي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتم التقاط عدد من الصور التذكارية بحضور عدد من شباب قرية نجريج مسقط راس محمد صلاح.



