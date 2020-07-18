شاهد| أسرة محمد صلاح تتبرع بـ 3 بوابات تعقيم للوقاية من كورونا

تبرعت أسرة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الانجليزي اليوم بـ 3 بوابات تعقيم وتطهير بتقنيات عالية ومتطورة لمحافظة الغربية ومستشفى نجريج ومركز شباب محمد صلاح للوقاية من إخطار تفشي فيروس كورونا الجديد.
اقرأ أيضًا|
وقدّم والد اللاعب وشقيقه البوابات إلي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتم التقاط عدد من الصور التذكارية بحضور عدد من شباب قرية نجريج مسقط راس محمد صلاح.
من جانبه أبدى الدكتور طارق رحمي تقديرية للجهود التي يقوم بها اللاعب محمد صلاح لمشاركة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.