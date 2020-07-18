AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد| أسرة محمد صلاح تتبرع بـ 3 بوابات تعقيم للوقاية من كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:37 م
أسرة محمد صلاح تتبرع
أسرة محمد صلاح تتبرع بوابات تعقيم
Advertisements
احمد علي
تبرعت أسرة اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الانجليزي اليوم  بـ 3 بوابات تعقيم وتطهير بتقنيات عالية ومتطورة لمحافظة الغربية ومستشفى نجريج ومركز شباب محمد صلاح للوقاية من إخطار تفشي فيروس كورونا الجديد.

اقرأ أيضًا|

وقدّم والد اللاعب وشقيقه البوابات إلي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتم التقاط عدد من الصور التذكارية بحضور عدد من شباب قرية نجريج مسقط راس محمد صلاح.

من جانبه أبدى الدكتور طارق رحمي تقديرية للجهود التي يقوم بها اللاعب محمد صلاح لمشاركة الدولة في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
شاهد| أسرة محمد صلاح تتبرع بـ 3 بوابات تعقيم للوقاية من كورونا
شاهد| أسرة محمد صلاح تتبرع بـ 3 بوابات تعقيم للوقاية من كورونا
شاهد| أسرة محمد صلاح تتبرع بـ 3 بوابات تعقيم للوقاية من كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عقد قران شقيق محمد صلاح واللاعب يتغيب عن الحضور ..صور

محافظ الغربية: رجل أعمال يتبرع بـ 5 بوابات إلكترونية للوقاية من كورونا.. صور

بالتعاون مع مؤسسة محمد صلاح.. اقتراح بتدشين مستشفى حجر صحي لمصابي كورونا

القصة الكاملة لتعرض أقارب مو صلاح للتنمر بسبب كورونا .. صور

فخر العرب .. كيف احتفل أهالي قرية نجريج بعيد ميلاد محمد صلاح.. فيديو وصور

بتمويل من محمد صلاح.. افتتاح مركز إسعاف نجريج

ترشيحاتنا

عودة الشيشة في مقاهى دول الخليج.. تعرف على اشتراطات ما بعد كورونا

بعد هزيمة برينتفورد.. ليدز يونايتد بطلا لـ التشامبيونشيب.. وفرصة ذهبية لـ حجازي ورفاقه

خوفا من الفضيحة الجنسية .. الأمير أندرو يقيم حفل زفاف سريا ومتواضعا لابنته رغم حضور الملكة

مصر ترفض التدخلات التركية السياسية والعسكرية في الشأن العربي

أسباب تسمية العشرة الأوائل من ذي الحجة بهذا الاسم

قصة هروب عبد السلام النابلسي من مصر وإفلاسه وموته مقهورا في بيروت

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

ترامب يزيل صور كلينتون وبوش من مدخل البيت الأبيض

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي

الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي

يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

هل اقتربت موجة ثانية من كورونا ؟ لجنة مكافحة الفيروس تكشف التفاصيل

هل ستقام صلاة عيد الأضحى أم لا؟.. اقتراحان لا ثالث لهما تعرف عليهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برفقة 3 كلاب .. علا الفارس في إطلالة كاجوال أمام البحر

جيبلي هايبرد أول سيارة كهربائية في تاريخ مازيراتي .. صور

تصميم تخيلى جديد لـ شيفروليه بليزر.. صور