مفيش حاجة اسمها سايس.. محلية النواب: قانون تنظيم انتظار المركبات ينهي عصر الفوضى في الشوارع

قال احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعليقا على تصديق الرئيس السيسي على قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع :" انتهى عصر فوضى انتظار السيارات في الشوارع".





وأضاف أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القانون تشريع اصلاحي لمصلحة المواطن اولا وكل من يعمل في القطاع".





وتابع احمد السجيني: يحدث حالة من التوازن في العلاقة ويحقق التنظيم، و لا يوجد شيء اسمه سايس ولا نقوم بتقنين وضع السايس في الشارع ".





وأكمل احمد السجيني:" شوارع سيكون فيها الانتظار بالمجان وهناك شوارع سيكون الانتصار فيها بأسعار معلن عنها بشكل واضح".



