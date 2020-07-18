مفيش حاجة اسمها سايس.. محلية النواب: قانون تنظيم انتظار المركبات ينهي عصر الفوضى في الشوارع

قال احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تعليقا على تصديق الرئيس السيسي على قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع :" انتهى عصر فوضى انتظار السيارات في الشوارع".
وأضاف أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن القانون تشريع اصلاحي لمصلحة المواطن اولا وكل من يعمل في القطاع".
وتابع احمد السجيني: يحدث حالة من التوازن في العلاقة ويحقق التنظيم، ولا يوجد شيء اسمه سايس ولا نقوم بتقنين وضع السايس في الشارع ".
وأكمل احمد السجيني:" شوارع سيكون فيها الانتظار بالمجان وهناك شوارع سيكون الانتصار فيها بأسعار معلن عنها بشكل واضح".
ولفت احمد السجيني :" الجهة الإدارية في كل محافظة سوف تشكل لجنة تحدد الشوارع الرئيسية والفرعية والشوارع التي سيكون فيها مقابل لانتظار السيارات والشوارع التي سيكون فيها الانتظار بالمجان ".