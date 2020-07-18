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مفيش حاجة اسمها سايس.. محلية النواب: قانون تنظيم انتظار المركبات ينهي عصر الفوضى في الشوارع

السبت 18/يوليه/2020 - 07:30 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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هاني حسين
قال احمد السجيني رئيس  لجنة الإدارة  المحلية بمجلس النواب تعليقا على تصديق الرئيس السيسي على قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع :" انتهى عصر فوضى انتظار السيارات في الشوارع".

وأضاف   أحمد السجيني   في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن  القانون تشريع اصلاحي لمصلحة المواطن اولا وكل من يعمل في القطاع".

 وتابع احمد السجيني: يحدث حالة من التوازن في العلاقة ويحقق التنظيم، ولا يوجد شيء اسمه سايس ولا نقوم بتقنين وضع السايس في الشارع ".

وأكمل احمد السجيني:"  شوارع سيكون فيها الانتظار بالمجان وهناك شوارع سيكون الانتصار فيها بأسعار معلن عنها بشكل واضح".

ولفت احمد السجيني :"  الجهة الإدارية في كل محافظة سوف تشكل لجنة تحدد الشوارع الرئيسية والفرعية والشوارع التي سيكون فيها  مقابل لانتظار السيارات والشوارع التي سيكون فيها الانتظار بالمجان ".
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