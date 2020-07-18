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رياضة

برشلونة ويوفينتوس يتصارعان على موهبة ألمانية

السبت 18/يوليه/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
كشفت شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الإيطالية لرغبة يوفنتوس في التعاقد مع موهبة تثير اهتمام برشلونة.

ويأمل اليوفي في الاستفادة من خدمات صانع ألعاب هيرتا برلين الألماني الشاب لازار ساماردزيتش.

ويبلغ اللاعب الألماني صاحب الأصول الصربية 18 عاما فقط، لكنه يتم اعتباره جوهرة في الدوري الألماني.

وظهر اللاعب الشاب في 3 مباريات بالدوري الألماني فقط مع الفريق الأول لهيرتا برلين، لكن مستوياته مع الفئات السنية شجعت يوفنتوس وأيضا برشلونة للاستفسار عنه.

وسجل لازار ساماردزيتش 16 هدفا بجانب 10 أسيست في 22 مباراة مع  رديف فريق العاصمة الألماني هذا الموسم.

ويجيد اللاعب الشاب اللعب كصانع ألعاب أو لاعب وسط "8"، وكذلك كجناح أيسر.
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