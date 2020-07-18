التنمية المحلية: منح رخص للشركات والمواطنين لاستغلال ساحات انتظار السيارات

قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية، إن المحافظين سيقومون بتشكيل لجان كلا فى محافظته، ستكون منوطة بتحديد أماكن أنتظار السيارات بالتنسيق مع المرور.





وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز" تقديم رانيا هاشم،أن اللجنة ستطرح كراسات شروط خاصة بأماكن انتظار السيارات للمواطنين والشركات بحيث يتم استغلالها.

وأوضح المتحدث باسم التنمية المحلية، أن مقابل انتظار السيارات سيكون بناءا على وقت ومكان وقوفها، وسيتم تحديد القيمة المالية من قبل المحافظة.

وأكد الدكتور خالد قاسم، أن المحافظات ستمنح رخصا للأفراد والشركات، بما لا تتجاوز مدة الرخصة لمدة عام.