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حوادث

نجاة مدير إعلام كفر الشيخ من حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي

السبت 18/يوليه/2020 - 09:37 م
نجاة مدير إعلام كفر
نجاة مدير إعلام كفر الشيخ من حادث انقلاب سيارة على رافد الطر
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محمود زيدان
أنقذت العناية الإلهية مدير المركز الإعلامي بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم، من الموت المحقق إثر انقلاب السيارة التي كانت تقله، أثناء توجهه إلى مصيف بلطيم.

وانتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، على الفور، إلي المستشفى  العام بكفر الشيخ، للاطمئنان علي " محمد سليمان"، مدير إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة.

وتبين أنه تعرّض لحادث، عقب انقلاب سيارة الإعلام بعد الانتهاء من الجولة التفقدية لمحافظ كفر الشيخ ونائبه بمركز ومدينة سيدي سالم، وتغطية الأحداث.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد كلف محمد سليمان، مدير إدارة الإعلام، بالتوجه إلى مدينة مصيف بلطيم، لمتابعة البحث عن جثة الفقيد نور كلش.

وأكد الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام مستشفى كفر الشيخ العام، أن حالته الطبية مستقرة، وغادر المستشفى لاستكمال العلاج بمنزله. 
نجاة مدير إعلام كفر الشيخ من حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي
نجاة مدير إعلام كفر الشيخ من حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي
نجاة مدير إعلام كفر الشيخ من حادث انقلاب سيارة على رافد الطريق الدولي
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