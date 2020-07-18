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فن

كلاكيت أول مرة.. تامر حسني يروج لـ لعبة عن أفلام السينما المصرية

السبت 18/يوليه/2020 - 07:59 م
تامر حسني
تامر حسني
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عمر صبحي
نشر الفنان تامر حسني صورة غلاف "لعبة" عن أفلام السينما المصرية علي حسابه الشخصي عبر موقع "انستجرام" من خلال خاصية "ستوري". 

وعلق "تامر" علي الصورة قائلا: كلاكيت اول مرة لعبة عن أفلام السينما المصرية اخترعها شباب مصري من الجامعة الأمريكية  احمد_ رابير_ جالا_ عمرو _ سيلفيا_ وبجد لعبة حلوة ومسلية جدا واعتقد هتكون عند كل الصحاب. 
 
ومن ناحية أخري أعلن حي الدقي بمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، أن لجان المتابعة بالحي تمكنت من رصد شركة إنتاج سينمائي تقوم بتصوير فيلم باسم (مش أنا) بطولة الفنان تامر حسني وتقوم بإشغال الطريق العام بسيارة نقل ومعدات وكاميرات بدون تصريح.

وأوضح حي الدقي أن تلك المعدات تشغل الطريق أمام فندق الشيراتون تم رفع المعدات والتحفظ على السيارة في مخازن الحي.

وأكد حي الدقي في بيان له أن هذا الإجراء جاء بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني مع اليقظة التامة لمواجهة أي مخالفات.

وشدد الحي على أنه في حال ضبط مثل تلك المخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، وضبط الإشغالات.
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