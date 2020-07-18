خالد الجندي: افعل الخير في حياتك ولا تؤجله لوصيتك

، مستفهمًا: لماذا نترك الخير كله في يد الورثة. شدد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على ضرورة فعل الخيرات وعدم تأخيرها إلى بعد الممات





وأضاف"الجندي "، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي، : هناك قصة من التراث الاسلامي.. يحكي فيها أن هناك رجلا غنيا جدا في زمن العبودية كان لديه غلام يجتهد بشدة في عمله وقرر الغني مكافأة الغلام وعتقه من العبودية بعد موته وكتابة الحرية له في وصيته الخاصة بعد موته.. تفاجئ الغني بأن الغلام تراجع عن أداء واجباته كما كان يفعلها من قبل.. فسأله الغني متعجبا لما أيها الغلام تراجعت عن نشاطك الشديد.. ليرد أنه كان لا يدخر أي جهد في مساعدة الغني لكن قرر الغني أن يكافئ الغلام بعد موته وليس الأن مما صنع في نفس الغلام نوعا من الظلم من قبل سيده لتأجيله لحق الغلام.. فتعرف الغني علي الخطاء الذي وقع فيه وقرر مكافأة الغلام فورا".





واختتم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف ، قائلًا: "افعل الخير في حياتك ولا تؤجله لوصيتك.. أصنع الخير الآن ولا تنتظر الورثة".





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قال الشيخ خالد الجندي، إن الألوان ليس لها علاقة بسب الدهر، وإنما بوصف اليوم سواء بالتفاؤل أو التشاؤم.

وأوضح الجندي، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن اللون عمره ما كان وسيلة للسباب، مشيرًا إلى أنه يجوز وصف اليوم بأنه يوم سعيد أو يوم تعيس أو أنه وقت نكد وهذا ليس له علاقة بسب الدهر.





واستشهد بقول الله تعالى: "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ"، لافتًا إلى أن النحس مقصود به أنه يوم لا خير فيه.

وأشار إلى أن اللون فلكلور مصري وليس له علاقة بالدين، مثالًا على ذلك جملة نهارنا أبيض، ويجب أن لا يحول الإنسان تلك القضية إلى دينية.











