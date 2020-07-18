AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندي: افعل الخير في حياتك ولا تؤجله لوصيتك

السبت 18/يوليه/2020 - 08:10 م
خالد الجندي: افعل
خالد الجندي: افعل الخير في حياتك ولا تؤجله لوصيتك
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
شدد الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على ضرورة فعل الخيرات وعدم تأخيرها إلى بعد الممات، مستفهمًا: لماذا نترك الخير كله في يد الورثة.

 
وأضاف"الجندي "، خلال برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي، : هناك قصة من التراث الاسلامي.. يحكي فيها أن هناك رجلا غنيا جدا في زمن العبودية كان لديه غلام يجتهد بشدة في عمله وقرر الغني مكافأة الغلام وعتقه من العبودية بعد موته وكتابة الحرية له في وصيته الخاصة بعد موته.. تفاجئ الغني بأن الغلام تراجع عن أداء واجباته كما كان يفعلها من قبل.. فسأله الغني متعجبا لما أيها الغلام تراجعت عن نشاطك الشديد.. ليرد أنه كان لا يدخر أي جهد في مساعدة الغني لكن قرر الغني أن يكافئ الغلام بعد موته وليس الأن مما صنع في نفس الغلام نوعا من الظلم  من قبل سيده لتأجيله لحق الغلام.. فتعرف الغني علي الخطاء الذي وقع فيه وقرر مكافأة الغلام فورا".
 

واختتم عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، قائلًا: "افعل الخير في حياتك ولا تؤجله لوصيتك.. أصنع الخير الآن ولا تنتظر الورثة".

اقرأ أيضا


قال الشيخ خالد الجندي، إن الألوان ليس لها علاقة بسب الدهر، وإنما بوصف اليوم سواء بالتفاؤل أو التشاؤم.
وأوضح الجندي، خلال لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت، أن اللون عمره ما كان وسيلة للسباب، مشيرًا إلى أنه يجوز وصف اليوم بأنه يوم سعيد أو يوم تعيس أو أنه وقت نكد وهذا ليس له علاقة بسب الدهر.

واستشهد بقول الله تعالى: "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ"، لافتًا إلى أن النحس مقصود به أنه يوم لا خير فيه. 
وأشار إلى أن اللون فلكلور مصري وليس له علاقة بالدين، مثالًا على ذلك جملة نهارنا أبيض، ويجب أن لا يحول الإنسان تلك القضية إلى دينية.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد الجندي: النظافة الشخصية طاعة ولا علاقة لها بالمستوى المادي.. فيديو

خالد الجندي يفضح أساليب تزوير الفتاوى ويحذر الناس.. فيديو

خالد الجندى:الصلاة تؤدي للطمأنينة .. فيديو

تغضب الله.. خالد الجندي يحذر من 6 كلمات: هذه أكبر معصية

خالد الجندى: القرآن أمرنا بـ"صيانة الاحتمال" لهذه الأسباب.. فيديو

خالد الجندي: توجد أمور اختص بها الله النبي دون غيره .. فيديو

ترشيحاتنا

بالعلم الوطني لها.. أحمد موسى: دخول مصر إلى ليبيا لتحريرها من المرتزقة والغزاة الأتراك

حركة الداخلية | عزب مديرًا لأمن كفر الشيخ وسامون حكمدارًا وعطية للمباحث الجنائية

اتهامات لـ جوجل وآبل.. كندا علوش: القبض على فتاة تيك توك أصبح أهم من إزالة اسم فلسطين من الخرائط

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

النيابة العامة: حبس والد الطفلة مكة لشروعه فى قتلها وإجبار والدتها على توقيع مستندات

خلال 45 يومًا.. الفيفا يُلزم النجم الساحلي وكوليبالي بسداد مليون و400 ألف دولار للأهلي

AdvertisementS

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الداخلية لعام 2020

محمد رمضان يستأنف على حكم حبسه عاما في سب الطيار أشرف أبو اليسر

ترامب يزيل صور كلينتون وبوش من مدخل البيت الأبيض

الأنبا أغابيوس لـ صدى البلد: السيدة العذراء ظهرت فوق كنيسة دير مواس فجر الجمعة ..صور

نجم بيراميدز يرفع راية التمرد ويفتعل الأزمات من أجل عيون الأهلي

الخلل المناعي يتزايد في الشتاء.. لجنة مكافحة كورونا تكشف موعد الموجة الثانية لـ الفيروس .. فيديو

الناطق باسم المجلس الأعلى لمشايخ ليبيا: قوات أردوغان توقفت عند الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي

احذر.. اليوم آخر موعد لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر يوليو.. جميع الطرق متاحة الآن

إحالة رامز جلال ومالك قناة إم بي سي للمحكمة الاقتصادية بتهمة سرقة فكرة البرنامج الرمضاني

يمارس عمله الرعوي .. البابا تواضروس لـ صدى البلد: إصابتى بـ كورونا شائعات كاذبة

موسكو: حكومة الوفاق تعهدت بالإفراج عن المحتجزين الروس في ليبيا

أردوغان يعيد حساباته.. أحمد موسى: الجيش الليبي يرصد أي طائرة من على بعد 300 كيلو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتسريحة شعر جذابة.. رانيا ملاح بإطلالة تبرز أنوثتها

رسميًا.. الإعلان عن بنتلي بنتايجا 2021.. صور

للأصحاء والمتعافين .. هاني الناظر يكشف أعراض كورونا الضعيفة والمتوسطة والشديدة