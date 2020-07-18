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أحمد موسى: الجيش المصري لن يسمح بتجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي في ليبيا

السبت 18/يوليه/2020 - 07:54 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة المصرية تحمي الدولة المصرية ولن تسمح بتجاوز الخط الأحمر الذي حدده الرئيس السيسي في ليبيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن مصلحة مصر مع استقرار وأمن ليبيا ولا توجد دعوة للحرب".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تركيا ترغب في نهب ثروات ليبيا والسيطرة على النفط الليبي".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن "ليبيا من اكبر دول العالم التي تمتلك احتياطي بترول في العالم ولديها من 40 إلى 50 مليار برميل بترول فيها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "وزير مالية تركيا زوج ابنة اردوغان يمتلك مصنعا لتصنيع الطائرات المسيرة التي يستخدمها اردوغان في ليبيا".
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