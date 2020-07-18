حاسبات عين شمس تعلن موعد تقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب الفرق الثالثة

اعلنت الصفحة الرسمية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إعلانا خاصا لطلاب الفرق الثالثة وهي تقديم الأبحاث للمرة الثانية للفصل الدراسي الثاني 2020/2019.
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وأضافت الكلية ان التقدم للمرة الثانية للموضوعات البحثية التي لم تقبل في المرة الاول لطلاب الفرق الثالثة يوم الخميس الموافق 23يوليو من خلال الكنترول الالكتروني علي LMS.
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وأكدت الكلية ان التقدم في نفس الموضوعات التي لم تقبل لكل طالب حيث تم تحويل الابحاث الي Draftعلي ال LMS ليستطيع الطالب اعادة رفع النسخة المعدلة .
وأشارت كلية حاسبات ومعلومات الي ان تقديم الموضوعات البحثية لكل المقرارات من الساعة 8صباحا الي الساعه 23:59.