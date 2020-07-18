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تعليم

حاسبات عين شمس تعلن موعد تقديم الأبحاث للمرة الثانية لطلاب الفرق الثالثة

السبت 18/يوليه/2020 - 08:15 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
اعلنت الصفحة الرسمية لكلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إعلانا خاصا لطلاب الفرق الثالثة وهي تقديم الأبحاث للمرة الثانية للفصل الدراسي الثاني 2020/2019.

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وأضافت الكلية ان التقدم للمرة الثانية للموضوعات البحثية التي لم تقبل في المرة الاول لطلاب الفرق الثالثة يوم الخميس الموافق 23يوليو من خلال الكنترول الالكتروني علي LMS.

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وأكدت الكلية ان التقدم في نفس الموضوعات التي لم تقبل لكل طالب حيث تم تحويل الابحاث الي Draftعلي ال LMS ليستطيع الطالب اعادة رفع النسخة المعدلة .

وأشارت كلية حاسبات ومعلومات الي ان تقديم الموضوعات البحثية لكل المقرارات من الساعة 8صباحا الي الساعه 23:59.

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