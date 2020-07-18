عمدة قبيلة الطوارق: القبائل الليبية تدعم قرار تدخل مصر لحماية الأراضي الليبية

أكد إبراهيم رجب عمدة قبيلة الطوارق، أن كافة القبائل الليبية تدعم قرار تدخل مصر لحماية الأراضي الليبية، وطرد الغزو التركي، مؤكدا أن أبناء ليبيا جاهزون للدفاع عن أرضهم بجانب المصريين.





وتابع إبراهيم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبني عسل مقدمة برنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" أن تركيا تستهدف من السيطرة على ليبيا تهديد امن مصر القومي ولكن هذا لن يحدث".





واكمل:" ليبيا ومصر في خندق واحد وأحلام اردوغان بالسيطرة على المقدرات الليبية لن يحدث، مردفا:" مصر أم الدنيا وهى ثروتنا ولها دور تاريخي في المنطقة بأكملها".





وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.