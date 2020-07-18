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تكنولوجيا

علماء يطورون تطبيقا لمراقبة الصحة العقلية عن طريق الاطلاع على بيانات المستخدمين

السبت 18/يوليه/2020 - 11:00 م
علماء يطورون تطبيق
علماء يطورون تطبيق لمراقبة الصحة العقلية
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ندى على
قامت مجموعة من الباحثين في جامعة دالهاوسي Dalhousie في كندا، بتطوير تطبيق للهواتف الذكية يتتبع الصحة العقلية للشخص بناءً على كيفية استخدامه لهاتفه، ويعتمد التطبيق على مراقبة تصرفات الأشخاص من خلال ممارستهم للأنشطة. 

وبحسب موقع Gizmodo فإن التطبيق يسمى PROSIT  ويعتمد بشكل أساسى على مراقبة أنشطة المستخدمين من خلال بيانات الهاتف، في أوقات غير أوقات ساعات العمل، حتى يتسنى للعلماء تكوين صورة صحيحة وطبيعية للمستخدمين. 


وبدأ اختبار التطبيق رسميا في شهر فبراير الماضى، وتم تجريبه على عدد كبير من الأشخاص، ويقوم باستخدامه بشكل دائم حوالى 300 شخص في الوقت الحالى، نصفهم من مرضى الصحة العقلية. 

وفقا للباحثين فإنه من خلال التطبيق يتم اكتشاف إصابة المستخدمين سواء بالاكتئاب أو القلق، عن طريق الاطلاع على بيانات معينة يسمح بها المستخدمون، ويتم تفنيدها بشكل علمى من قبل الباحثين. 

يتتبع تطبيق PROSIT  المعلومات عبر 15 فئة مختلفة باستخدام أجهزة الاستشعار الموجودة على هاتف المستخدمين، وتشمل الفئات مقدار النوم الذي يحصل عليه الشخص ، وعدد مرات ممارسة الرياضة ، وسجل المكالمات وسجلات الرسائل ، ووقت الشاشة ، وتفضيلات الموسيقى. 

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