ناجي شهود: حروب الجيل الرابع تضع القطاع المدني تحت ضغط.. فيديو

قال اللواء ناجي شهود مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ، إن هناك الآن حروب جيل رابع وليس هناك دولة تعتمد في قراراتها علي ما ينشر علي وسائل التواصل الاجتماعي .





وأضاف ناجي شهود خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن في الماضي كانت الحروب تعتمد علي الانسان وقوته وهذا كان الجيل الأول من الحروب وبعد ذلك تم ظهور الجيل الثاني من الحروب والذي يعتمد علي البارود والديناميت وبعد ذلك تم ظهور الجيل الثالث من الحروب الذى ظهر فيه الطيران والدبابات .





ناجي شهود ، أن الـ3 اجيال من الحروب كانوا يعتمدون علي الجناح العسكري للدولة لافتا إلى ان الدول التي كانت تقوم بتصنيع السلاح كانت معدودة وتتحكم في مصائر الدول . وأوضحكانوايعتمدونالجناحإلىمعدودة





مشيرا إلى أن حروب الجيل الرابع تضع القطاع المدني الآن تحت ضغط عصبي ونفسي بسبب استخدامهم الي السوشيال ميديا مؤكدا انه ليس هناك قرار يتم اتخاذه بناء علي السوشيال ميديا .



