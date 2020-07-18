10 أندية لم تعرف الهزيمة منذ عودة كرة القدم بعد التوقف





ونجحت 10 فرق في الدوريات الخمسة الكبرى بأوروبا -عدا الدوري الفرنسي- في تحقيق انتصاراتها دون تلقي أي خسارة نعرضهم فيما يلي:





ريال مدريد الإسباني : 10 فوز

بايرن ميونخ الألماني : 11 فوز

أتليتكو مدريد الإسباني: 7 فوز - 3 تعادل

إشبيلية الإسباني: 5 فوز - 5 تعادل

مانشستر يونايتد الإنجليزي: 6 فوز - 2 تعادل

ميلان الإيطالي: 5 فوز - 3 تعادل

أتالانتا الإيطالي: 7 فوز - 1 تعادل

أثبتت عدد من الفرق كفاءتها على مستوى النتائج وعادت الحياة إلى الكرة في أغلب دول العالم خلف الأبواب المغلقة، بعد تجميد النشاط الرياضي، منذ مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.